Минобороны сообщило о работе северокорейских саперов в Курской области

Саперы из Северной Кореи участвуют в разминировании в Курской области после того, как прошли дополнительную подготовку в учебных центрах инженерных войск России, сообщает газета Минобороны «Красная звезда».

В оборонном ведомстве рассказали, что специалисты из КНДР обезвреживают в том числе противотанковые, противопехотные мины, различные артиллерийские снаряды, в том числе из стран НАТО, такие как американская мина Claymore или осколочно-фугасная финская мина Hailstorm.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Россия и КНДР подписали в июне 2024 года. Он предусматривает в том числе взаимную военную помощь в случае агрессии против одной из сторон.

О том, что глава КНДР Ким Чен Ын принял решение направить в Курскую область для разминирования и восстановления 6 тыс. северокорейцев, в том числе 1 тыс. саперов, рассказал в июне 2025-го по итогам визита в республику секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи объявила 4 ноября, что «около 5 тыс. северокорейских военных строителей последовательно перемещаются в Россию с сентября» и ожидается, что они будут задействованы для восстановления инфраструктуры.