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В ЕАЭС назвали условие отмены роуминга
Процесс отмены роуминга в Евразийском союзе может завершиться быстрее, чем в ЕС. Первым шагом может стать соглашение о создании единого тарифного пространства на услуги завершения международных вызовов, сообщил Тигран Саркисян
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Отмена роуминга на пространстве Евразийского экономического союза займет меньше времени, чем в Европейском союзе, выразил надежду в интервью РБК председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян: «По опыту Европейского союза мы можем сказать, что это была очень тяжелая, кропотливая и длительная работа, там этот процесс длился 10 лет. Мы надеемся, что у нас это произойдет раньше», — сказал он.

Отмена роуминга, по его словам, зависит от готовности бизнеса к этому и усилий правительств пяти стран. «За последние годы удалось в разы снизить плату за роуминг в Евразийском экономическом союзе. <...> Устранение роуминга в масштабах Союза невозможно без решения этой проблемы в каждой из наших стран», — продолжил Саркисян. Коллегия уже обратилась к вице-премьеру российского правительства Максиму Акимову с просьбой проработать вопрос, с тем чтобы такой же безроуминговый режим, как в России, был создан на евразийском пространстве. «Теперь мы должны начать переговоры со всеми операторами, которые осуществляют свою деятельность на территории пяти стран, чтобы они по примеру Российской Федерации пришли бы к согласию и отменили роуминг на территории Евразийского экономического союза», — сказал Саркисян.

Первым шагом на этом пути, по его словам, может также стать заключение соглашения о создании единого тарифного пространства на услуги завершения международных вызовов между пятью странами союза. В союз входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия.

Политика
Глава коллегии ЕЭК — РБК:

В ноябре коллегия ЕЭК провела первое совещание, посвященное обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС. О необходимости отмены роуминга члены Союза часто говорят в последнее время. В октябре к этому призывал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. «ЕАЭС создавался в первую очередь для граждан наших стран, поэтому каждый должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции», — объяснил он необходимость этого шага.

В 2016 году министр ЕЭК по конкуренции и антимонопольному регулированию Нурлан Алдабергенов говорил, что роуминг на территории стран Евразийского экономического союза может быть практически обнулен к 2020 году. В Евросоюзе работа по отмене роуминга велась с 2004 года, а отменен он был в 2017 году.

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: ЕАЭС, роуминг
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