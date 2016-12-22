Правозащитники узнали о плане ЦРУ возродить программу «сыворотки правды»

После терактов в сентябре 2001 года врачи ЦРУ рассматривали идею испытания и применения к подозреваемым в терроризме так называемой «сыворотки правды». Однако ведомство так не решилось официально предложить Минюсту узаконить ее

Фото: Larry Downing / Reuters

Вскоре после терактов 11 сентября 2001 года в ЦРУ в рамках программы Project Medicine изучало возможность применения наркотиков для получения показаний от подозреваемых в терроризме, сообщает Associated Press.

Об этом стало известно из доклада, который был рассекречен по решению суда. С иском выступила организация «Американский союз за гражданские свободы» (American Civil Leberties Union, ACLU).

В документе говорится, что в ЦРУ рассматривали возможность использования в качестве «сыворотки правды» седативного препарата Versed. «Но в конце концов ЦРУ решило не просить правительственных юристов одобрить его использование», — говорится в документе.

ЦРУ изучало опыт советских экспериментов с наркотиками, а также свернутую в 1970-х собственную программу MK-Ultra, которая включала эксперименты на людях с применением ЛСД и других наркотиков.

В период с 2002 по 2007 год врачи ЦРУ, психологи, помощники врачей и медсестры принимали непосредственное участие в программе допросов, говорится в докладе. Они проводили оценку, мониторинг и оказали помощь 97 задержанным в 10 секретных учреждениях ЦРУ за рубежом и сопровождали задержанных на более чем 100 рейсах.

Минюсту США потребовались месяцы для того, чтобы одобрить жестокие методы допросов, такие как лишение сна, заключение в небольших помещениях и имитацию утопления (пытки водой). Контртеррористическая группа ЦРУ не захотела поднимать перед министерством юстиции еще один вопрос. «Существовало по крайней мере два юридических препятствия: запрет на медицинские эксперименты над заключенными и запрет на допрос с использованием «психотропных препаратов» или веществ, которые «глубоко воздействовали на сознание».

В начале 2003 года проект был отложен, а после к нему уже не возвращались, утверждает автор доклада.