Sky TG24 узнал об обсуждении в НАТО новых правил боя с Россией

На предстоящей встрече глав минобороны стран НАТО планируется обсудить предоставление гибкости в правилах применения техники, сообщили источники. Переговоры пройдут 15 октября

Фото: Matias Honkamaa / Lehtikuva / Reuters

В НАТО обсуждают новые правила применения переданной техники в отношении России, сообщает Sky TG24 со ссылкой на источники в альянсе. В среду, 15 октября, в Брюсселе пройдет встреча министров обороны стран НАТО, на которой будет поднята эта тема.

Ранее верховный командующий НАТО, американский генерал Алексус Гринкевич призвал союзников предоставить «большую гибкость» в правилах применения техники. Как пишет телеканал, это необходимо для более эффективной организации обороны восточного фланга альянса. Это особенно актуально в свете начала операции «Восточный часовой», которую рассматривают как полигон для отработки элементов интегрированной системы ПВО, уточняет Sky TG24.

Одной из проблем действующих правил являются «национальные ограничения», накладываемые каждой столицей при передаче техники в распоряжение командования НАТО. В настоящий момент по этому вопросу единства среди союзников нет.

О проблемах ограничений на использование техники сообщил и посол США в НАТО Мэтью Уитакер. «Чем больше национальных ограничений на наши истребители, тем сложнее Верховному главнокомандующему оперативно реагировать», — ответил он на вопрос журналистов о дебатах относительно снесения поправок в правила ведения боевых действий.

Уитакер подчеркнул, что США продолжат вести эти переговоры внутри альянса.

«Мы также понимаем, что, когда кто-то предоставляет, скажем, истребитель для патрулирования воздушного пространства и повышения бдительности, он хочет быть уверенным, что он будет использоваться разумно, а не для эскалации», — добавил посол.

О запуске операции НАТО «Восточный часовой» 12 сентября сообщил генсек альянса Марк Рютте. Инициатива направлена на защиту всего восточного фланга НАТО.

«Восточного часового» запустили в связи со сбитыми 10 сентября в воздушном пространстве Польши дронами, которые польские власти назвали российскими. Рютте заявил, что «нет никаких сомнений» в том, что беспилотники были российскими, и добавил, что пока продолжается расследование о «намерении».

В Минобороны России заявили, что ударов по территории Польши не планировалось, отметив, что максимальная дальность полета этих российских БПЛА не превышает 700 км.

Помимо операции по защите восточного фланга ряд стран НАТО решили отправить в Польшу дополнительную помощь. Так, Варшава получила три французских истребителя Rafale, британские истребители Eurofighter Typhoon, три чешских вертолета Ми-17 и около сотни военных, а также шведские средства ПВО и авиацию. Нидерланды предоставили зенитные ракетные комплексы Patriot, средства борьбы с беспилотниками и 300 военных, заявил ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Кроме этого, Германия заявляла, что удвоит число истребителей Eurofighter у границ с Польшей для патрулирования воздушного пространства.