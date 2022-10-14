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Рахмон призвал Россию не относиться к Центральной Азии как к бывшему СССР

Рахмон в присутствии Путина призвал не относиться к Центральной Азии как к бывшему СССР
Эмомали Рахмон заявил, что Таджикистан с уважением относится к своему главному стратегическому партнеру — России, и хотел бы уважения в свой адрес
Эмомали Рахмон (в центре)
Эмомали Рахмон (в центре) (Фото: пресс-служба Президента Таджикистана)

Таджикистан с уважением относится к интересам своего главного стратегического партнера — России, и хотел бы уважения в свой адрес, а также призвал Москву не относиться к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу, заявил в ходе форума «Россия — Центральная Азия» в Астане президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Обращаясь к президенту Владимиру Путину, он заявил, что просил о присутствии России на форуме в Таджикистане на уровне министров, однако на него приехали их заместители. Рахмон не уточнил, о каком форуме идет речь, однако 15 сентября в Душанбе состоялся Международный инвестиционный Форум «Таджикистан — Россия», где присутствовал замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.

«Нас не 100–200 миллионов. Но мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались? Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнера. Мы хотим, чтобы нас уважали [...]. Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу», — цитирует слова Рахмона портал informburo.kz.

Президент Таджикистан в своей речи отметил, что был свидетелем развала Советского Союза. «Как и сейчас, мы были свидетелями того, что не было внимания малым республикам, малым народам. Не учитывались традиции, обычаи. Не оказали поддержку развитию», — указал он.

Рахмон также заявил, что больше двух миллионов граждан Таджикистана уезжают в Россию не только на заработки, но для обучения и лечения.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России и в Министерство иностранных дел Таджикистана.

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Форум «Россия — Центральная Азия» состоялся 14 октября в Астане. В нем приняли участие президенты России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Как сообщала пресс-служба Кремля, на повестке встречи были меры защиты общих торгово-экономических интересов и вопросы региональной безопасности.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Маргарита Овсянникова
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