Турчак назвал неуместными «спекуляции» о коалиции партии с другой силой

Турчак назвал неуместными «спекуляции» о коалиции партии с другой силой

Сообщения о создании в Госдуме коалиции с новой политической силой — неуместны, заявил секретарь генсовета «Единой России». Ранее о таком сценарии и о появлении «объединений мажоритарных депутатов» сообщало «РИА Новости»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал РБК сообщения СМИ о возможности появления объединений депутатов-одномандатников «как отдельной политической силы» и создании коалиции единороссов с новой политсилой в Госдуме по итогам выборов 2021 года.

«Единая Россия» всегда занимает открытую и честную позицию по всем, даже самым сложным вопросам, касающимся развития нашей страны. Тем более, мы никогда не станем скрывать от людей наше видение будущего партии», — заявил РБК Турчак.

«С удивлением узнал, что какие-то источники в «Единой России» планируют депутатские объединения, альянсы и коалиции с другими силами после выборов депутатов Государственной Думы в 2021 году. По этому поводу ни ко мне, ни к моим заместителям никто за комментарием не обращался», — подчеркнул секретарь генсовета партии власти.

По словам Турчака, у единороссов более 2 млн. единомышленников, большинство в Госдуме, заксобраниях регионов и «местных советах», членами партии являются губернаторы, министры, мэры городов, а лидер «Единой России» Дмитрий Медведев возглавляет правительство.

«Наша цель — доверие граждан и победа на выборах, принятие взвешенных и ответственных решений. Поэтому все спекуляции на тему итогов выборов считаю преждевременными и неуместными», — сказал единоросс РБК.