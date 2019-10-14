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Политика ,  
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Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером
Речь идет о республиканце Брайане Масте. После того, как ему указали на ошибку, он изменил публикацию
Атомный крейсер «Петр Великий» (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Член палаты представителей республиканец Брайан Маст на своей странице в Twitter опубликовал поздравительный пост, приуроченный к очередной годовщине основания Военно-морских сил США. К посту конгрессмен прикрепил фотографию, на которой был изображен российский крейсер «Петр Великий». На публикацию Маста обратил внимание редактор издания Politico Дэйв Бруан.

«С днем рождения ВМС США», — написал Маст на картинке, где был изображен российский корабль. Текст поздравления гласил: «С днем рождения, ВМС США! Мы благодарим всех мужчин и женщин, которые служат для обеспечения безопасности наших вод».

«Это российский крейсер «Петр Великий», — заметил Браун, сделав ретвит записи. «Две великие традиции 13 октября: празднование дня рождения Военно-морского флота США и публикация в Twitter фотографий российских кораблей в честь дня рождения Военно-морского флота США», — сыронизировал Браун.

Позднее Маст изменил свой пост. В новом варианте поздравления появилось официальное видео ВМС США. Текст поздравления остался прежним.

13 октября ВМС США отметили 244 годовщину со дня своего основания.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: ВМС США, «Петр Великий», российский флот
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