Трамп допустил возможность отставки министра обороны

Глава Пентагона Джеймс Мэттис может уйти в отставку вслед за постпредом США при ООН. Дональд Трамп не исключает его отставки и говорит, что считает Мэттиса демократом

Джеймс Мэттис (Фото: Philippe Wojazer / Reuters)

​Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS рассказал, что глава Пентагона Джеймс Мэттис может оказаться следующим, кто уйдет из администрации Белого дома. Трамп заметил, что в его команде есть «некоторые люди», от которых он «не в восторге».

Американский лидер рассказал, что у него «очень хорошие» отношения с министром обороны. «Мы встретились с ним два дня назад. У меня с ним очень хорошие отношения. Может быть, что это будет он (следующим, кто уйдет из Белого дома. — РБК). Я думаю, что он в некоторой степени демократ, если вы хотите знать правду», — отметил Трамп.

«Он может уйти. Я имею в виду, что все в какой-то момент уходят. Все. Люди уходят. Это Вашингтон», — сказал Трамп.

На прямой вопрос о возможной отставке Мэттиса Трамп сказал: «Ну, я не знаю. Он мне этого не говорил».

В сентябре New York Times писала, что Трамп недоволен министром обороны и «устал от невыгодных сравнений с ним как с более зрелым человеком». Отставка главы Пентагона обсуждалась на фоне слухов о том, что Трамп собирается обновить свою администрацию перед ноябрьскими выборами, писал Reuters. Мэттис, в свою очередь, отвергал слухи о своей возможной отставке и предлагал относиться к ним с юмором.​

В начале октября постпред США при ООН Никки Хейли неожиданно объявила о своей отставке.