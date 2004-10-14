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Абхазский народ обратился за помощью к России
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Абхазский народ обратился за помощью к России
Политика, 14 окт 2004, 18:17
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Абхазский народ обратился за помощью к России
В Сухуми завершился Всенародный сход абхазского народа, по итогам которого было принято обращение к президенту России Владимиру Путину.

В заявлении участников 10-тысячного народного собрания утверждается, что выборы президента Абхазии выиграл кандидат от оппозиции Сергей Багапш, однако нынешнее "руководство республики пытается удержать власть и расколоть общество".

"Никто не имеет права нарушать волю народа", - подчеркивается в обращении. Далее в нем отмечается: "Народ Абхазии любит Россию, хочет быть с Россией и впредь останется с Россией".

Сход народа Абхазии проводится в исключительных случаях. Последний раз представители всей республики собирались в историческом центре Абхазии - селе Лыхны в 1989г., когда народ требовал выхода Абхазии из состава Грузии.

На этот раз сход был организован сторонниками Сергея Багапша, который, по решению ЦИК Абхазии, победил в выборах, набрав 50,08% голосов избирателей. По мнению действующего президента Владислава Ардзинбы, итоги президентских выборов не могут считаться легитимными, поскольку Верховный суд Абхазии еще не принял решения по иску кандидата в президенты Рауля Хаджимбы.

Последний опротестовывает результаты президентских выборов ввиду их массовой фальсификации и настаивает на повторном голосовании на всей территории Абхазии. В частности, речь идет о Гальском районе республики, откуда данные поступили с большим опозданием.

Теги: Абхазия , Путин Владимир Владимирович , президент России
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