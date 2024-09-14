Минобороны сообщило об ударах по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Авиация, артиллерийские, ракетные и беспилотные подразделения нанесли удары по аэродромной инфраструктуре, местам базирования катеров сил специальных операций ВСУ, и районам скопления военнослужащих и военной техники украинской армии в 132 районах, сообщило Минобороны России.
Министерство отчиталось о сбитии трех ракет ATACMS, трех управляемых авиабомб Hammer и 53 дронов. В сообщении также говорится, что российские войска нанесли поражение украинским подразделениям на липцовском и волчанском направлениях, а также в других районах Донбасса, Запорожской и Херсонской областях.
Также Минобороны сообщило о переходе Желанного Превого в ДНР под контроль российских войск.
По данным оборонного ведомства, с 24 февраля уничтожены 642 украинских самолета, 283 вертолета, 18,1 тыс. танков и бронемашин, 31,5 тыс. дронов, 14,5 тыс. орудий артиллерии, 579 зенитных комплексов, а также 26 тыс. штук автомобилей.
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