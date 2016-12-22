На Украину прибыли экзархи Константинополя по вопросу автокефалии УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что представители Константинопольского патриархата уже прибыли на Украину. РПЦ, по его словам, будет противостоять планам Константинополя, как она делала это в начале XX века

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Московский патриархат располагает достоверными сведениями о том, что константинопольские экзархи (представители) уже прибыли на Украину «и приступили к работе» в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ), заявил на внеочередном заседании Священного синода РПЦ патриарх Кирилл, сообщает сайт Русской церкви. Заседание Синода было посвящено возможной автокефалии Украинской церкви.

По его словам, РПЦ будет противостоять планам Константинополя аналогично тому, как она делала это в начале XX века.​ «То, что сейчас происходит в связи с посылкой так называемых экзархов, является зеркальным отображением того, что предпринимал Константинопольский патриарх в 20-х годах [прошлого века], когда наша Церковь во главе со святейшим патриархом Тихоном находилась в тяжелейших условиях», — также сказал патриарх Кирилл.

В начале 1920-х годов патриарх Константинопольский Григорий VII отправил в Москву комиссию «якобы по просьбе неких православных», рассказал он. «Естественно, Русская православная церковь никаких просьб в адрес патриарха Григория VII не направляла, видимо, их направляли раскольники-обновленцы. И патриарх Тихон написал очень ясное, канонически обоснованное письмо с протестом», — заявил патриарх Кирилл.

В связи с этим РПЦ, по его словам, должна «следовать той линии, которую очень мужественно определил святейший патриарх Тихон», несмотря на то что он «испытывал тягчайшее давление со стороны властей».

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7 сентября святейший патриарх Константинопольский Варфоломей назначил двух своих экзархов на Украину. В сообщении об их назначении говорилось, что это потребовалось в рамках подготовки к предоставлению автокефалии УПЦ, Украинская православная церковь Московского патриархата назвала эти действия «грубым нарушением канонической территории». Аналогичным образом отреагировала и РПЦ. Предстоятель УПЦ Московского патриархата Онуфрий заявил, что Константинополь не имел «ни морального, ни канонического права вмешиваться в дела Украины».

Глава Синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что Москва разорвет отношения с Константинопольской патриархией, если Украинской церкви предоставят автокефалию. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда также сообщил, что действиям Константинополя будет дан жесткий ответ.

За неделю до этих событий, 31 августа, патриарх Варфоломей встречался с патриархом Кириллом. В числе прочего обсуждался вопрос возможной автокефалии УПЦ.