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Г.Онищенко мечтает выгнать из Госдумы водочных королей и табачных магнатов
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Г.Онищенко мечтает выгнать из Госдумы водочных королей и табачных магнатов
Политика, 14 сен 2012, 09:56
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Г.Онищенко мечтает выгнать из Госдумы водочных королей и табачных магнатов
Главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в преддверии 90-летия санитарно-эпидемиологической службы России дал интервью "Российской газете". Главным вопросом в ходе дискуссии стала борьба с "пивной мафией", табачным и алкогольным лобби.
Фото: РБК

По словам Академика РАМН, ему не удалось победить "алкогольную мафию", которая и нынче "цветет и пахнет". Тем не менее властям удалось ввести необходимые нормы в области рекламы, предпринять шаги по ограничению потребления населением спиртных напитков, разработать и утвердить концепцию, где четко указаны меры по борьбе с "алкоголизацией".

Принятие многочисленных нормативных актов является системной работой, направленной на "затягивание удавки на шее разжиревшей, обнаглевшей табачной и алкогольной мафии". При этом Г.Онищенко признает, что нельзя победить вредные привычки в один день: необходимо действовать терпеливо и постепенно.

Надежду в главного санитарного врача вселяет тот факт, что сегодня молодежь часто становится главным участником борьбы с алкоголем и табаком. Он не знает мотивов, побудивших молодых людей заняться этим вопросом, однако молодое поколение нашло в себе силы вырваться "из плена этого зла" и продолжать борьбу.

Ведомству удалось пролоббировать норму о размещении предупреждений на этикетках. Г.Онищенко поделился и своей следующей сокровенной мечтой: глава Роспотребнадзора хочет, чтобы ни один из тех, кто занимается табачным и алкогольным бизнесом, не избирался в Госдуму.

"Да, этот бизнес разрешен. Но человек, который им занимается, не имеет морального права занимать место в Думе, избираться депутатом. Это не я говорю. Это норма, которая действует везде", - заявил Г.Онищенко, однако конкретных примеров не привел.

Глава Роспотребнадзора выразил уверенность, что ни одна табачная или алкогольная компания не имеет права на благотворительную деятельность. "Да кому нужен этот твой храм, если ты торгуешь табаком или спиртным?" - задается риторическим вопросом академик.

Г.Онищенко прокомментировал и свою инициативу установить минимальную цену на бутылку водки в размере 300 рублей. Академик отметил, что сегодня Россию трудно чем-либо взволновать. Чтобы реализовать данный шаг, необходимо решить вопрос ценовой доступности на подобного рода товары, увеличив цены на алкоголь и сигареты.

Академик привел в сравнение Европу, где поставили задачу не выращивать, не производить и не использовать табак. "И, уверен, она решит эту проблему", - заключил чиновник.

Теги: Госдума , Онищенко , Роспотребнадзор , алкоголь , сигареты
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