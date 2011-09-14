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М.Прохоров об уходе из "Правого дела": "Не дождетесь!"
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М.Прохоров об уходе из "Правого дела": "Не дождетесь!"
Политика, 14 сен 2011, 18:29
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М.Прохоров об уходе из "Правого дела": "Не дождетесь!"
Михаил Прохоров опроверг информацию о своем возможном уходе с поста лидера партии "Правое дело". "Не дождетесь!" - сказал он на брифинге.

Михаил Прохоров опроверг информацию о своем возможном уходе с поста лидера партии "Правое дело". "Не дождетесь!" - сказал он на брифинге.

Ранее в ряде СМИ прошла информация о том, что М.Прохоров уже принял решение об уходе с поста руководителя "Правого дела".

Также М.Прохоров подписал решение о прекращении деятельности исполкома партии "Правое дело" во главе с Андреем Дунаевым. Политик сообщил, что предложит съезду, который продолжит свою работу завтра, 15 сентября, исключить А.Дунаева из "Правого дела".

Исполняющим обязанности главы исполкома партии назначен нынешний руководитель избирательного штаба правых Рифат Шайхутдинов.

М.Прохоров подписал решение об исключении из партийных рядов Андрея Богданова, которого называют главным противником действующего лидера, а также братьев Рявкиных "за нанесение ущерба партии". Отвечая на вопрос РБК, М.Прохоров уточнил, что в соответствии с уставом имеет право лично исключать из "Правого дела" ее рядовых членов.

Кроме того, М.Прохоров заявил, что не собирается исключать лидера фонда "Город без наркотиков" Евгения Ройзмана из списков партии. "Я лично буду давать возможность представлять списки партии, куда включу Е.Ройзмана", - заявил М.Прохоров.

Отметим, что вопрос о включении в федеральный список партии главы фонда "Город без наркотиков" оставался интригой. Против включения Е.Ройзмана выступали некоторые региональные отделения "Правого дела". "Есть также негласное соглашение между политическими игроками, что во власть не должны идти представители с криминальным прошлым", - сказал А.Богданов в ходе первого дня работы съезда.

Происходящее на съезде партии политик сравнил с попытками рейдерских захватов акционерных обществ в 1990-е гг. При этом М.Прохоров подчеркнул, что "никакого раскола в партии нет, есть попытки ряда сотрудников администрации президента взять партию под контроль".

По словам лидера "Правого дела", сегодня технический день работы съезда, 21 человек зарегистрировался в качестве делегата, хотя их никто не выбирал. "Проводил эту операцию сотрудник администрации президента Радий Хабиров", - пояснил М.Прохоров, добавив, что будет разбираться в этой ситуации.

Напомним, что съезд "Правого дела", начавший сегодня работу, открылся скандалом. Сторонники М.Прохорова заявили о "левых мандатах", обнаруженных на съезде, и о фактическом "захвате съезда". Кроме того, глава фонда "Город без наркотиков" рассказал РБК, что в ходе мероприятия "появились люди, которые были исключены из партии, и их объявили делегатами, а людей, которые были действительно делегатами, оставили за закрытыми дверями".

Именно включение Е.Ройзмана в список партии по предложению М.Прохорова считается одной из причин раскола внутри "Правого дела". М.Прохоров ранее заявлял, что готов уйти с поста главы "Правого дела", если кандидатуру Е.Ройзмана не утвердят.

Теги: Правое дело
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