Канадская компания поставит Украине снайперские винтовки на $770 тыс.

Канадская компания подписала договор с властями Украины на поставку снайперских винтовок. Ожидается, что партия оружия прибудет в страну ближайшей осенью

Винтовка LRT-3 (Фото: PGW Defence Technologies)

О том, что компания PGW Defence Technologies поставит Украине снайперские винтовки на общую сумму в $770 тысяч украинскому телеканалу UATV рассказал ее руководитель Росс Спагруд. По его словам, в Канаде живет много выходцев из Украины, которые поддержат поставку вооружений.

В соответствии с договором украинская армия получит винтовки LRT-3. Кроме того, PGW Defence гарантировала послепродажное обслуживание оружия и пообещала обучить солдат пользоваться своим изделием.

В конце июля депутат канадского парламента Джеймс Безан сообщал о том, что его страна намерена поставить Киеву в том числе пулеметы и бронемашины.

В марте 2018 года Государственный департамент США одобрил продажу Украине 37 комплексов Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. При этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука также сообщил, что согласно договоренностям с Вашингтоном эти комплексы не будут применять на линии конфликта в Донбассе.

Россия не раз предупреждала страны Запада, что поставки летального оружия на Украину не будут способствовать мирному урегулированию конфликта на востоке страны.