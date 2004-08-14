Японию не пустят в Совбез ООН без армии

В заявлении представителям японской прессы глава американского внешнеполитического ведомства заявил буквально следующее: "Мы прекрасно понимаем, насколько 9-я статья конституции важная для граждан Японии. В то же время Токио придется пойти на изменения в основном законе, чтобы стать полноправным членом Совета безопасности и выполнять все связанные с этим обязательства".
9-я статья японской конституции была внесена в основной закон после 1945 года. В ней говорится о том, что народ Страны восходящего солнца навсегда отказывается от воин и постоянной армии. Защищать страну должны силы самообороны. "Право на ведение государством войны не признается", - записано в японской конституции.
К.Пауэлл, впрочем, добавил в своем выступлении, что именно жители Японии должны решать, насколько необходимо им менять собственный основной закон. "Соединенные Штаты никогда не будут оказывать давление в этом вопросе".
Кроме того, в своем выступлении американский госсекретарь предложил Токио обдумать свою позицию по инвестициям в экономику Ирана. "Совершенно очевидно, что Тегеран стремится заполучить ядерное оружие", - заявил К. Пауэлл. "Я очень надеюсь, что правительство и деловые круги Японии учтут этот немаловажный фактор и подумают, стоит ли вести бизнес в Иране". Добавим, что Токио намерен вложить деньги в разработку нефтяного поля Азадеган.