Японию не пустят в Совбез ООН без армии

Соединенные Штаты поддержат стремление Японии стать постоянным членом Совета безопасности ООН. Однако для начала Токио предлагается удалить из конституции одну из статей, сообщает газета Yomiuri Shimbun. Такое заявление сделал госсекретарь Колин Пауэлл.

В заявлении представителям японской прессы глава американского внешнеполитического ведомства заявил буквально следующее: "Мы прекрасно понимаем, насколько 9-я статья конституции важная для граждан Японии. В то же время Токио придется пойти на изменения в основном законе, чтобы стать полноправным членом Совета безопасности и выполнять все связанные с этим обязательства".

9-я статья японской конституции была внесена в основной закон после 1945 года. В ней говорится о том, что народ Страны восходящего солнца навсегда отказывается от воин и постоянной армии. Защищать страну должны силы самообороны. "Право на ведение государством войны не признается", - записано в японской конституции.

К.Пауэлл, впрочем, добавил в своем выступлении, что именно жители Японии должны решать, насколько необходимо им менять собственный основной закон. "Соединенные Штаты никогда не будут оказывать давление в этом вопросе".

Кроме того, в своем выступлении американский госсекретарь предложил Токио обдумать свою позицию по инвестициям в экономику Ирана. "Совершенно очевидно, что Тегеран стремится заполучить ядерное оружие", - заявил К. Пауэлл. "Я очень надеюсь, что правительство и деловые круги Японии учтут этот немаловажный фактор и подумают, стоит ли вести бизнес в Иране". Добавим, что Токио намерен вложить деньги в разработку нефтяного поля Азадеган.