Зерновой терминал в Одессе перешел под контроль американских фондов
Американские инвестиционные фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners получили контроль над украинским зерновым терминалом «Олимпекс» в одесском порту после победы в судебном процессе против предыдущего владельца — украинской компании GNT Group. Об этом сообщает Financial Times.
Согласно материалам дела, GNT Group обманным путем получила от Innovatus кредит в размере $20 млн, используя схему с искажением данных о зерновом залоге и последующей «имитацией уничтожения» «испорченной продукции». При содействии администрации президента Украины Владимира Зеленского фондам удалось взыскать с компании долг в $95 млн.
После ареста одного из бенефициаров GNT Владимира Науменко Верховный суд Украины утвердил передачу одного из крупнейших в стране терминалов американским фондам. Хотя они ранее выиграли международный арбитраж и судебные процессы в Великобритании, получение контроля над активом потребовало длительных разбирательств в украинских судах.
Глава администрации Зеленского Андрей Ермак заявил, что роль администрации в разрешении судебного спора «была исключительно координирующей». Представитель новых владельцев терминала отметил инвестиционный потенциал Украины, но подчеркнул, что ей необходимо избавиться от репутации страны, в которой ведение бизнеса сопряжено с высоким риском мошенничества.
GNT Group отрицает все обвинения, утверждая, что Argentem Creek использовала кредиты для «рейдерского захвата» терминала.
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