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Политика ,  
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Зерновой терминал в Одессе перешел под контроль американских фондов

Инвестфонды из США получили в управление зерновой терминал в Одессе
Терминалом «Олимпекс» ранее управляла украинская GNT Group, однако компания столкнулась с обвинениями в мошенничестве. Там обвинения отрицают и заявляют о «рейдерском захвате» терминала инвестфондом из США
Фото: Mykhaylo Palinchak / Reuters
Фото: Mykhaylo Palinchak / Reuters

Американские инвестиционные фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners получили контроль над украинским зерновым терминалом «Олимпекс» в одесском порту после победы в судебном процессе против предыдущего владельца — украинской компании GNT Group. Об этом сообщает Financial Times.

Согласно материалам дела, GNT Group обманным путем получила от Innovatus кредит в размере $20 млн, используя схему с искажением данных о зерновом залоге и последующей «имитацией уничтожения» «испорченной продукции». При содействии администрации президента Украины Владимира Зеленского фондам удалось взыскать с компании долг в $95 млн.

После ареста одного из бенефициаров GNT Владимира Науменко Верховный суд Украины утвердил передачу одного из крупнейших в стране терминалов американским фондам. Хотя они ранее выиграли международный арбитраж и судебные процессы в Великобритании, получение контроля над активом потребовало длительных разбирательств в украинских судах.

Глава администрации Зеленского Андрей Ермак заявил, что роль администрации в разрешении судебного спора «была исключительно координирующей». Представитель новых владельцев терминала отметил инвестиционный потенциал Украины, но подчеркнул, что ей необходимо избавиться от репутации страны, в которой ведение бизнеса сопряжено с высоким риском мошенничества.

GNT Group отрицает все обвинения, утверждая, что Argentem Creek использовала кредиты для «рейдерского захвата» терминала.

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Украина зерно зернотрейдинг инвестфонд
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