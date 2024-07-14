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rbc.group
Выборы президента США
,
14 июл, 09:12
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Покушение на Трампа. Спецэфир телеканала РБК
Сюжет
Выборы президента США
В Трампа выстрелили 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда он выступал перед собравшимися. Он жив, пуля пробила ему ухо
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Дональд Трамп
Трамп Дональд
45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Десять городов мира, в которые так и тянет
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