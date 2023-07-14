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Госдума одобрила повышение на пять лет возраста пребывания в запасе

Госдума одобрила повышение в России на 5 лет возраста пребывания в запасе военнообязанных
В России для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов предельный возраст пребывания в запасе может повыситься на пять лет. Госдума приняла законопроект во втором чтении
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума России одобрила во втором чтении законопроект о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Предельный возраст военнообязанных повышается:

  • для первого разряда — с 35 до 40 лет;
  • для второго разряда — с 45 до 50 лет;
  • для третьего разряда — с 50 до 55 лет.

Помимо этого авторы законопроекта предложили увеличить предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве:

  • для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров — до 65 лет;
  • для имеющих воинские звания младших офицеров — до 60 лет;
  • для имеющих иные звания — до 55 лет.

При призыве по мобилизации, заключении контракта или добровольном содействии выполнению задач вооруженными силами предполагается приостановление пребывания россиянина в резерве.

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Документ также предусматривает возможность заключения контракта о пребывании в резерве с иностранцем в том случае, если его обязанности не связаны с использованием государственной тайны.

В марте в Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста. В середине июня законопроект в первом чтении приняла Госдума. Документ предусматривает повышение нижней планки призывного возраста в России с 18 лет до 21 года. Возраст отправки в запас планируется поднять с 27 до 30 лет.

Авторы законопроекта пояснили, что это позволит гражданам получить среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование, исключит явку школьников в военкоматы.

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