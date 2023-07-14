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Эксперты рассказали, почему военным интересна модернизация БТР 60-го года

Эксперты рассказали, как можно модернизировать выпускаемый с 1960 года МТЛБ
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Модернизация машины-тягача МТЛБ интересна для российских военных, потому что ее конструкция «оказалась удачной» для изменения под выполнение множества задач и «военные без ума от нее». Тягач при этом стал удобной машиной, которой замены пока нет. Об этом РБК рассказали опрошенные эксперты. Ранее об интересе военных к обновлению МТЛБ заявил министр обороны Сергей Шойгу во время проверки оборонных предприятий в Татарстане.

«МТЛБ — это тягач. Притом очень удачный, у него броня противоосколочная. Это плавающая машина-тягач. Гражданские без ума от нее, особенно в тундре. Военные тоже от нее без ума, но говорят, что у нее много недостатков», — рассказал РБК заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. «Как показывает опыт последних наших конфликтов, машина востребована, вариант МТЛБ также очень востребован для различных специальных автомобилей — для артиллеристов, для ПВО, потому что там можно размещать специальное радиоэлектронное оборудование», — добавил старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Андрей Фролов.

По словам Кошкина, МТЛБ нужен не для того, чтобы находиться на поле боя. «МТЛБ — это «лошадка», которая обеспечивает транспортировку. МТЛБ в хозяйственном виде очень эффективен. То есть эта машина востребована, но ее нельзя сравнивать с БМП. То есть эта машина не для поля боя, она используется за полем боя. Она должна его обеспечить — орудия тянуть за собой, кого-то вытянуть из грязи, снаряды подвезти. На поле боя не надо ее бросать, это не танк и не БМП», — сказал эксперт.

Как модернизировать

По словам экспертов, есть несколько направлений возможной модернизации МТЛБ. «Первое из них — это установка двигателя КАМАЗ вместо двигателя ЯМЗ. Второй вариант, который может дополнять первый, — это установка гидромеханической коробки передач, трансмиссии, которая упрощает управление этим транспортным средством. Еще одно направление, концептуальное, — это различные специальные варианты, которые можно делать на МТЛБ, в частности санитарный автомобиль, установка различных модулей вооружений на него и т.д.», — рассказал Фролов.

В качестве возможной модернизации можно рассмотреть установку на МТЛБ дополнительного вооружения — пулеметов, беспилотников. «Естественно, раз запрос идет, то появляется потребность модернизировать. В условиях, где есть разжиженная влага, МТЛБ цены нет. А в условиях боевых действий частям что-то надо подвезти, кого-то перебросить, прикрыть — если у нее будет пулемет или беспилотник, машина все это выполнит в условиях боя. Хотя это и не боевая машина», — отметил Кошкин.

Многоцелевой транспортер легкий бронированный (МТЛБ) в базовой версии весит около 10 т, высота корпуса — менее 2 м. На его борту могут одновременно находиться до 13 человек, в том числе двое членов экипажа и до 11 бойцов в десантном отделении. Машина способна развить скорость до 60 км/ч по шоссе и проехать около 500 км. Она может заехать на гору под углом 35 градусов и форсировать водные препятствия вплавь.

Бронетранспортер стоял на вооружении армий нескольких стран, включая СССР, с 1960-х годов. В советское время он широко использовался мотострелковыми подразделениями как бронетранспортер, санитарно-эвакуационная машина и тягач противотанковых пушек Т-12 и МТ-12 «Рапира». Также МТЛБ применяли как самоходный миномет и зенитную самоходную установку.

На базе шасси МТЛБ были созданы десятки моделей военной техники, в том числе артиллерийские тягачи и самоходные противотанковые ракетные комплексы. Эта техника использовалась военными в периоды боевых действий в Афганистане, Чечне и Южной Осетии.

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Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
МТЛБ модернизация БТР российские военные
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