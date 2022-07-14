МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Анну Кузьминых

Кузьминых уехала из России прошлым летом после двух арестов. В мае «Осторожно, новости» сообщил, что против нее завели дело о надругательстве над российским флагом из-за акции в Грузии

Анна Кузьминых (Фото: Анна Кузьминых / YouTube)

Участница Pussy Riot Анна Кузьминых объявлена в розыск по уголовной статье, свидетельствует карточка на сайте МВД России.

В мае Telegram-канал «Острожно, новости» сообщил, что против Кузьминых завели уголовное дело по ст. 329 УК (надругательство над государственным флагом Российской Федерации). Она вместе с другими активистками участвовала в акции у Тифлисского водохранилища, ролик с мероприятия был опубликован в соцсетях Кузьминых. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до года.

РБК направил запросы в МВД России и в СКР.

В июне прошлого года Кузьминых задержали в Москве, ей инкриминировали неповиновение полиции (ч. 1, ст. 19.3 КоАП). Ее арестовали на 15 суток. После отбытия ареста Кузьминых вновь дали десять суток. По словам ее адвоката, согласно рапорту полиции, ее попросили показать документы, после чего она стала нецензурно выражаться и оказывать сопротивление. При этом защитник отметил, что «фактически ничего такого не было».

В конце июля 2021 года Кузьминых уехала из России, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на ее окружение. Тогда же из страны уехали другие участники группы Александр Софеев и Вероника Никульшина.