National Interest назвал «худший кошмар наяву» для НАТО

Российские противотанковые ракеты могут стать «худшим кошмаром наяву» для НАТО, пишет National Interest. США отстают от России в этой области, говорится в статье

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» (Фото: Минобороны России)

Противотанковые управляемые ракеты, произведенные в России, могут стать «самым худшим кошмаром наяву» для НАТО, пишет специалист по вопросам обороны и национальной безопасности Чарли Гао в своей статье для National Interest.

«Кажется, что Россия оказалась впереди планеты всей по осколочно-фугасным и термобарическим боеголовкам для противотанковых управляемых ракет, так как практически каждая ракета в инвентаре российской армии имеет варианты с этими боеголовками», — говорится в статье.

Это оружие может поражать цели диаметром всего несколько метров на дальности более 5 км. «Хотя подобный уровень точности обычно используется для обезвреживания танков, находчивые операторы часто считают, что точность ПТУР делает их полезными для поражения многих других целей, включая пехоту или огневые точки противника», — отмечает автор статьи.

Он также указывает, что один из самых распространенных способов применения противотанковых управляемых ракет — обстрелы с помощью вертолета.

Россия снаряжает вертолеты ракетами 9M120F, модификацией противотанковой ракеты 9А120 «Атака». В частности, вертолеты Ка-50 с таким оснащением использовались российскими ВВС в Сирии.

Кроме того, один из самых мощных и бронебойных снарядов используется в российском противотанковом ракетном комплексе «Корнет». Комплексы «Корнет» и «Метис» обладают также высокой мобильностью, отмечается в статье, так как их можно доставить на место силами небольших групп по 2–3 человека.

По словам автора, США в этом отношении сильно отстают от России, так как располагают только одной наземной модификацией ПТРК с новейшей боеголовкой ​ — BGM-71H «Bunker Buster».

National Interest отмечает, что самой большой проблемой с этими ракетами является их стоимость. «Но цена не является фактором для некоторых государств, которые могут использовать эти виды ракет для возможной атаки на США», — заключает автор.