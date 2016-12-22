Airbus заключила контракт на €555 млн на поставку 55 вертолетов Украине

Компания Airbus Helicopters поставит на Украину 55 вертолетов общей стоимостью €555 млн. Президент Петр Порошенко попросил переоборудовать часть машин на нужды ВВС Украины

Вертолет модели H225s (Фото: Светлана Холявчук / ТАСС)

Компания Airbus Helicopters заключила контракт с Министерством внутренних дел Украины на поставку 55 вертолетов на общую сумму €555 млн. Сообщение об этом размещено на сайте компании. Масштабный контракт призван модернизировать гражданский вертолетный парк страны, поясняется в документе.

«Airbus Helicopters подписала контракт с МВД Украины на покупку 55 гражданских вертолетов, предназначенных для поисково-спасательных и общественных служб, а также для оказания неотложной медицинской помощи», — говорится в сообщении Airbus.

По условиям контракта Airbus поставит на Украину 10 вертолетов модели H145, которые обычно используются для проведения операций по охране правопорядка.

Кроме того, Киев получит 24 легких многоцелевых вертолета модели H125, которые предназначены преимущественно для решения задач санитарной авиации, а также 21 тяжелый вертолет модели H225s, которые отличаются высокой грузоподъемностью и большой дальностью полета. «Эта модель будет переоборудована по запросу Киева для проведения поисково-спасательных операций», — поясняется в пресс-релизе Airbus.

Airbus также указывает, что в рамках контракта подписано соглашение о создании местного учебно-технического центра для обучения личного состава украинских служб.

Первые вертолеты H225 будут поставлены на Украину до конца 2018 года, о сроках поставки других моделей не сообщается.

О подписании контакта также сообщил в своем Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, часть финансирования по данному соглашению обеспечивают французские партнеры.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с представителями Airbus Helicopters также сообщил, что Киев попросил компанию переоборудовать часть закупаемых вертолетов под нужды армии.

​«Сумма, выделяемая на этот контракт, является очень значительной, и мы бы просили, чтобы часть этого контракта, часть вертолетов, могла бы пойти для Вооруженных сил Украины», — сказал он, добавив, что поручил проработать этот вопрос Гройсману к моменту подписания основного соглашения. (цитата по «Интерфакс-Украина»).