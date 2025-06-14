Член Красного Полумесяца и 30 военных погибли в Восточном Азербайджане

Губернатор провинции Восточный Азербайджан сообщил о гибели десятков иранских военных при атаках Израиля, а также сотрудника иранского подразделения Красного Полумесяца

Тебриз (Фото: Reuters)

В результате атаки Израиля в иранской провинции Восточный Азербайджан погибли 30 военнослужащих и один сотрудник Организации Красного Полумесяца Ирана (входит в Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца), ранения получили 55 человек. Об этом сообщил губернатор провинции Бахрам Сармаст, передает агентство ISNA.

По словам губернатора, прилеты были зафиксированы в 19 населенных пунктах, включая окраины города Тебриз, Бостанабад, Шабестар, Азершехр и Мераге. Он подчеркнул, что правоохранительные, гуманитарные и медицинские силы образцово выполняют свои обязанности, оказывают все необходимые услуги и принимают соответствующие ситуации меры.

Восточный Азербайджан находится на северо-западе Ирана, граничит с Азербайджаном и Арменией, а также с провинциями Ардебиль, Западный Азербайджан и Зенджан. Провинция поделена на 21 округ. Административный центр — город Тебриз.

В ночь на 13 июня Израиль заявил о начале широкомасштабной операции «Восстающий лев». Израильские истребители нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениям израильской разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия.

Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание-3». В ночь на 14 июня Тегеран провел несколько волн атак ракетами и беспилотниками по израильской территории. Попадания были зафиксированы в нескольких частях страны, включая центральные районы.

По данным иранской стороны, погибли не менее 78 человек, включая высокопоставленных генералов генштаба Вооруженных сил Ирана, еще 329 пострадали. Со стороны Израиля погибли четыре человека, около 70 пострадали.