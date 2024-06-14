Украина получила тела 254 погибших военных

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Россия передала Украине тела 254 погибших военнослужащих, сообщили в украинском координационном штабе по обращению с военнопленными.

Киев получил тела 221 украинского военного, которые участвовали в боевых действиях на донецком направлении, 25 — на запорожском направлении, четырех — на луганском направлении и четырех погибших, которых передали из моргов на территории России.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перевезут тела погибших в государственные учреждения. Судебно-медицинские эксперты и представители правоохранительных органов установят их личности, а после идентификации тела передадут родным погибших для погребения.