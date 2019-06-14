МИД сообщил детали освобождения офицера из плена в Афганистане

МИД России подтвердил, что участвовал в освобождении российского поисковика, члена межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести Александра Лаврентьева в сотрудничестве с правоохранительными органами Афганистана. Об этом говорится в ответе на запрос РБК, поступившем 14 июня. В нем говорится, что Лаврентьев был похищен на территории провинции Герат в марте криминальными элементами. К какой из группировок, воюющих в Афганистане, эти элементы относятся, в заявлении ведомства не говорится. Ранее в разговоре с РБК сам Лаврентьев предположил, что его похитили члены запрещенной в России организации «Талибан». «Благодаря мерам, предпринятым посольством России в Кабуле в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Афганистана, россиянина удалось освободить. По понятным причинам не можем раскрывать детали проделанной работы», — не стал приводить МИД подробности освобождения.

По словам Лаврентьева, члены экспедиции были захвачены в плен 26 марта в Афганистане возле города Герат, предположительно талибами. Лаврентьев провел в плену почти месяц. Там его избивали, заставляли ходить босиком по камням (чтобы он травмировал ноги и не смог убежать), а также имитировали расстрелы.

По словам Лаврентьева, в посольстве России в Кабуле узнали о его пленении на третий день — туда пришел захваченный вместе с ним переводчик, которого талибы отпустили, чтобы тот передал требование выкупа. Где-то через неделю после пленения талибы дали Лаврентьеву прослушать аудиосообщение от одного из сотрудников посольства России в Кабуле, рассказал он. Дипломат передавал, что МИД занимается вызволением россиянина.

Освобожден Лаврентьев был 22 апреля. Точные обстоятельства и условия освобождения он, по его словам, не знает.