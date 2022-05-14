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Умер член СПЧ Андрей Бабушкин

Правозащитник Андрей Бабушкин умер в возрасте 58 лет
Несколько дней назад Бабушкину стало плохо, его госпитализировали. Он умер в ночь на 14 мая в реанимации
Андрей Бабушкин
Андрей Бабушкин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Член президентского Совета по правам человека и федерального бюро «Яблока» Андрей Бабушкин умер в возрасте 58 лет, сообщает пресс-служба партии.

Как сообщил в своем Telegram член СПЧ Кирилл Кабанов, Бабушкин скончался в ночь на 14 мая в реанимации.

Накануне правозащитница Ева Меркачева заявила «Коммерсанту», что Бабушкина госпитализировали в 20-ю больницу в Москве «из-за обострения давнего заболевания», несколько дней назад ему стало плохо. «Пришлось вызывать скорую. Его откачали, но врачи сказали, что жизненно необходимо вести здоровый образ жизни, а он ведь просто себя извел», — рассказала она.

Бабушкин родился 28 января 1964 г. в подмосковном селе Звягино. В 1989 году окончил философский факультет МГУ, работал учителем истории. С 1993 года возглавлял ряд правозащитных организаций.

В 1997 году он создал и возглавил Комитет «За гражданские права», а в 2012-м Бабушкина включили в состав СПЧ.

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