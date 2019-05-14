Медведев заявил о разгильдяйстве при выполнении поручений Путина

По мнению премьер-министра, и региональные, и федеральные власти часто не исполняют вовремя поручения главы государства и правительства из-за низкого уровня дисциплины

Дмитрий Медведев (Фото: Павел Головкин / AP)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с критикой в адрес федеральных и региональных властей из-за низкого уровня дисциплины при исполнении части поручений президента и правительства. На совещании глава кабинета министров отметил, что в некоторых случаях «ситуация далеко не самая благополучная», передает ТАСС.

«Многие поручения вовремя не исполняются, сроки постоянно корректируются, причем под разными предлогами, — заявил Медведев. — Иногда это что-то вполне серьезное и объективное, иногда просто не успевают из-за разгильдяйства, по несколько раз переносят [сроки]». «Вообще такого в принципе быть не должно», — добавил он.

В качестве примера премьер-министр привел поручение Владимира Путина, которое касалось безопасности детского отдыха.

«У нас уже совсем скоро летний сезон, вопросы безопасности должны быть на первом плане», — заявил Медведев, добавив, что необходимо оценить, какие установлены требования к участникам оказания услуг по организации детского отдыха и насколько регламентированы вопросы в этой сфере. Кроме того, глава кабмина призвал проанализировать, как выполняется поручение разработать требования к автоматизированной информсистеме оформления воздушных перевозок.

Критика со стороны Медведева в адрес региональных властей была связана также со строительством инфекционной больницы в Севастополе.