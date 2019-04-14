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Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
В 1990-е людям нужно было, чтобы кто-то был виноват, сказал глава «Роснано», признав, что «хотелось бы, чтобы это все-таки был не он». Но сложилось иначе: для народа, заметил Чубайс, он попал в разряд Бабы Яги и Кощея Бессмертного
Анатолий Чубайс (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс». «Есть факт: у меня высокий отрицательный рейтинг — это очевидная правда», — признал он в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

​«Политический мир устроен по своим законам. <...> Если ты пнул этого самого, с отрицательным рейтингом, ну очевидно, ты получил позитив», — отозвался глава «Роснано» о политиках.

Отвечая на вопрос ведущей, не обидно ли ему слышать в свой адрес такое высказывание, Чубайс заметил: «Если говорить всерьез, то, конечно же, [нужно] понимать, что 1990-е годы были тяжелейшим периодом для десятков миллионов людей». «В этом смысле человеку нужно, чтобы кто-то был виноват», — добавил он, подчеркнув, что «мы все так устроены».

«Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось, что это я, я попал куда-то, знаете, туда уже, в район Бабы Яги и Кощея Бессмертного, ну, сложилось, значит, сложилось. Будем жить с этим», — резюмировал председатель правления «Роснано».

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В эфире телеканала он также рассказал о своем отношении к тому, что Чубайс в народ пошел «как одна из самых популярных кличек для рыжих котов». «Ну люди же к котам относятся всегда очень по-хорошему! Ради бога, это мне пытаются как-то так вменить в вину, но я в этом абсолютно не вижу ничего ни плохого, ни обидного», — заверил он.

В 1991–1994 годах Анатолий Чубайс занимал должность председателя Госкомитета России по управлению государственным имуществом. Также при президенте Борисе Ельцине Чубайс работал замглавы правительства. В период с 1996 по 1997 год он руководил администрацией президента, а затем несколько месяцев был министром финансов.

Фраза «Чубайс во всем виноват» впервые прозвучала в передаче «Куклы», которая выходила в эфир телеканала НТВ.​ Ее прототипом послужила схожая формулировка, с которой в январе 1996 года Ельцин отправил Чубайса в отставку с поста первого вице-премьера. Свой шаг глава государства тогда объяснил «низкой требовательностью [Чубайса] к подведомственным федеральным ведомствам и невыполнением [им] ряда поручений президента России».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Анатолий Чубайс
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