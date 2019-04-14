Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

В 1990-е людям нужно было, чтобы кто-то был виноват, сказал глава «Роснано», признав, что «хотелось бы, чтобы это все-таки был не он». Но сложилось иначе: для народа, заметил Чубайс, он попал в разряд Бабы Яги и Кощея Бессмертного

Анатолий Чубайс (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс». «Есть факт: у меня высокий отрицательный рейтинг — это очевидная правда», — признал он в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

​«Политический мир устроен по своим законам. <...> Если ты пнул этого самого, с отрицательным рейтингом, ну очевидно, ты получил позитив», — отозвался глава «Роснано» о политиках.

Отвечая на вопрос ведущей, не обидно ли ему слышать в свой адрес такое высказывание, Чубайс заметил: «Если говорить всерьез, то, конечно же, [нужно] понимать, что 1990-е годы были тяжелейшим периодом для десятков миллионов людей». «В этом смысле человеку нужно, чтобы кто-то был виноват», — добавил он, подчеркнув, что «мы все так устроены».

«Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось, что это я, я попал куда-то, знаете, туда уже, в район Бабы Яги и Кощея Бессмертного, ну, сложилось, значит, сложилось. Будем жить с этим», — резюмировал председатель правления «Роснано».