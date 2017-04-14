Глава ЦРУ назвал WikiLeaks враждебной США разведывательной службой

WikiLeaks является «враждебной [США] разведывательной службой», считает глава ЦРУ Майк Помпео. По его словам, организация пользуется поддержкой «таких игроков, как Россия»

Майк Помпео (Фото: Eric Thayer / Reuters)

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео заявил, что WikiLeaks является «враждебной [США] разведывательной службой», которая связана с Россией, сообщает The Hill.

«Время назвать WikiLeaks тем, чем она является в действительности: негосударственной враждебной разведывательной службой, которой содействуют такие игроки, как Россия», — сказал Помпео. Он сослался на январский отчет американской разведки, из которого следовало, что главное управление Генерального штаба России (бывшее ГРУ) использовало WikiLeaks для распространения похищенных писем демократов с целью повлиять на выборы в США. Кроме того, в отчете говорилось, что российские государственные СМИ, в частности телеканал RT, активно сотрудничали с WikiLeaks.

Как отмечает издание, новая вашингтонская администрация не в первый раз публично критикует ресурс, хотя сам Дональд Трамп поддерживал его, будучи кандидатом в президенты США. В частности, республиканец говорил, что «любит WikiLeaks» и называл информацию, которую публиковала организация «невероятной».

Во время президентской гонки WikiLeaks регулярно публиковал разоблачающую информацию о кандидате от Демократической партии Хиллари Клинтон. В частности, в Сеть попали документы, которые свидетельствовали о том, что в руководстве Демпартии обсуждали, как не допустить победы Берни Сандерса на демократических праймериз. Также организация выложила в открытый доступ письма Джона Подесты — давнего советника Барака Обамы и главы избирательного штаба Клинтон. Как заявил сам Подеста, его почту взломали «русские». По его мнению, это было сделано для того, чтобы дать преимущество на выборах Трампу.