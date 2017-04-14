Глава ЦРУ назвал WikiLeaks враждебной США разведывательной службой

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео заявил, что WikiLeaks является «враждебной [США] разведывательной службой», которая связана с Россией, сообщает The Hill.
«Время назвать WikiLeaks тем, чем она является в действительности: негосударственной враждебной разведывательной службой, которой содействуют такие игроки, как Россия», — сказал Помпео. Он сослался на январский отчет американской разведки, из которого следовало, что главное управление Генерального штаба России (бывшее ГРУ) использовало WikiLeaks для распространения похищенных писем демократов с целью повлиять на выборы в США. Кроме того, в отчете говорилось, что российские государственные СМИ, в частности телеканал RT, активно сотрудничали с WikiLeaks.
Как отмечает издание, новая вашингтонская администрация не в первый раз публично критикует ресурс, хотя сам Дональд Трамп поддерживал его, будучи кандидатом в президенты США. В частности, республиканец говорил, что «любит WikiLeaks» и называл информацию, которую публиковала организация «невероятной».
Во время президентской гонки WikiLeaks регулярно публиковал разоблачающую информацию о кандидате от Демократической партии Хиллари Клинтон. В частности, в Сеть попали документы, которые свидетельствовали о том, что в руководстве Демпартии обсуждали, как не допустить победы Берни Сандерса на демократических праймериз. Также организация выложила в открытый доступ письма Джона Подесты — давнего советника Барака Обамы и главы избирательного штаба Клинтон. Как заявил сам Подеста, его почту взломали «русские». По его мнению, это было сделано для того, чтобы дать преимущество на выборах Трампу.
Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в выборы в США. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также отрицал какую-либо связь ресурса с Россией.
В начале марта WikiLeaks начала публиковать секретные документы ЦРУ, в которых содержалась информация об инструментах, которые спецслужба использовала для взлома компьютеров, мобильных телефонов и даже телевизоров, которые можно превратить в записывающие устройства. Архив документов в WikiLeaks назвали Vault 7. В ЦРУ пока так и не подтвердили их подлинность.