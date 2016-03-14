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В Госдуме ответили на заявление о теракте на борту самолета Качиньского
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В Госдуме ответили на заявление о теракте на борту самолета Качиньского
Политика, 14 мар 2016, 11:12
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В Госдуме ответили на заявление о теракте на борту самолета Качиньского
Председатель комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая назвала бредовым заявление главы Минобороны Антония Мачеревича, который в субботу заявил, что крушение самолета президента Леха Качиньского в 2010 году было терактом
Председатель комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая (Фото: Александр Щербак/ТАСС)

«Кого министр обороны Польши объявляет террористами — пилотов и президента Польши, которые самостоятельно принимали решения и действовали ошибочно трагично? Но оценить это как терроризм — означает быть полностью неадекватным», — подчеркнула депутат.

Она сравнила слова Мачеревича с «психологическим терроризмом». «Странно, как министр обороны может защищать безопасность граждан, если сам делает лжезаявление, беря на себя право развязывать информационную войну, разрушающую основы доверия и безопасности», — отметила Яровая, выразив надежду на то, что польский народ «воспримет заявление Антония Мачеревича как досадное недоразумение».

Польский глава Минобороны накануне назвал авиакатастрофу 2010 года терактом во время выступления на конференции, посвященной решению проблем вооруженных конфликтов и терроризма. По его словам, эта акция была направлена на то, чтобы лишить Польшу людей, которые «вели страну к независимости».

«После Смоленска [авиакатастрофы] мы можем сказать, что мы были <...> первой великой жертвой терроризма в современном конфликте, который разыгрывается прямо на наших глазах», — добавил он.

Ранее в текущем году власти Польши заявили о готовности возобновить расследование авиакатастрофы под Смоленском. Комментируя это, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Я надеюсь, что это не связно с политикой. Эта надежда — слабая, но она остается».

Авиакатастрофа произошла в апреле 2010 года. Всего в ней погибли 96 человек, в том числе президент Качиньский, его супруга, представители высшего командования и политических партий Польши. Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета, причиной крушения президентского Ту-154М стали неправильные действия экипажа.

Автор: Кирилл Буланов.
Теги: Лех Качиньский , Польша , теракт , Минобороны Польши , Ирина Яровая , Госдума , крушение самолета ...
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