Суд заочно арестовал адвоката Илью Новикова

Новиков с 2021 года живет на Украине, в декабре прошлого года Следственный комитет возбудил против него новое уголовное дело по статье о фейках о российской армии

Илья Новиков (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Гагаринский суд Москвы вынес решение о заочном аресте адвоката и бывшего игрока передачи «Что? Где? Когда?» Ильи Новикова (признан иноагентом), которого обвиняют в распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Срок ареста составит два месяца с момента экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента его фактического задержания, добавили в суде.

МВД впервые объявило Новикова в розыск в декабре 2022 года. С 2021 года юрист живет в Киеве.

Среди громких дел адвоката были защита украинской летчицы Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова, экс-президента Украины Петра Порошенко. Новиков также представлял интересы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (Фонд борьбы с коррупцией был признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен). В июне 2023 года Адвокатская палата Москвы лишила Новикова статуса адвоката в России, обвинив его в «недостойном поведении».

В декабре 2023 года Следственный комитет возбудил против него новое уголовное дело по статье о фейках о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК). Собеседник ТАСС в силовых структурах сообщал, что поводом стали слова Новикова в интервью на одном из YouТube-каналов, где он заявил о причастности российских военных к гибели мирного населения в Буче Киевской области. Минобороны России не раз говорило о непричастности российской армии к этому, называя подобные заявления провокациями.