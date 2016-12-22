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Умер принц датский Хенрик
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Умер принц датский Хенрик
Политика, 14 фев, 06:58
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Умер принц датский Хенрик
В Дании на 84-м году жизни умер принц-консорт Хенрик, супруг королевы Дании Маргрете II, не являющийся монархом
Принц-консорт Хенрик (Фото: Patrick van Katwijk / Dutch Photo Press / Global Look Press)

В Дании умер муж королевы Маргрете II принц Хенрик. Об этом сообщается на сайте королевского дома.

«Его королевское высочество принц Хенрик мирно умер во сне во вторник, 13 февраля, в 23:18 [по местному времени] во дворце Фреденсборг», — говорится в сообщении. Он умер в окружении королевы и двоих сыновей. Остальных подробностей произошедшего в пресс-службе не уточнили.

Как напоминает SBS News, принц Хенрик почувствовал себя плохо две недели назад во время своей поездки в Египет. Тогда у 83-летнего представителя датской королевской семьи была обнаружена доброкачественная опухоль. После этого он был госпитализирован в одну из больниц Копенгагена, однако незадолго до смерти принца, по данным телеканала, выписали: свои последние дни он хотел провести во дворце, расположенном к северу от столицы Дании. В прошлую пятницу, 9 февраля, из-за «серьезного ухудшения» здоровья принца Хенрика его старший сын, наследный принц Дании Фредерик, который также является членом Международного олимпийского комитета, был вынужден покинуть зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, замечает ​​ABC News.

Замок Фреденсборг, в котором умер принц Хенрик, с 1722 года был одной из королевских резиденций датских монархов. Он, как отмечает американский телеканал, являлся площадкой для множества королевских свадебных торжеств, банкетов и государственных ужинов. А в парке рядом с дворцом Хенрик выгуливал своих собак.

На королеве Маргрете II Хенрик женился в июне 1967 года. Их свадьба состоялась в Копенгагене. У семейной четы родились двое детей — наследный принц Фредерик (сейчас ему 49 лет) и принц Иоахим (48 лет). В последние годы жизни Хенрик, как напоминает издание People Royal, неоднократно жаловался журналистам на свою жизнь при дворе, а также на присвоенный ему традиционный для женившихся на женщинах-монархах в Дании титул принца-консорта. То, что он официально не являлся королем, принц считал несправедливым и даже заявлял в связи с этим о гендерной дискриминации, отмечает издание.

Авторы: Павел Казарновский, Евгения Маляренко.
Теги: Дания , принц
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