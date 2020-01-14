В МИД заявили о проблемах с компьютерами в посольстве в США из-за санкций

По словам представителя МИДа, это произошло, потому что некоторые страны Запада не выдают визы техническим сотрудникам, которые должны заниматься настройкой оборудования в российских диппредставительствах

Фото: Андрей Любимов / РБК

Некоторые страны ограничивают доступ технических специалистов в российские представительства за рубежом. Как сообщил членам комитета Госдумы по делам СНГ заместитель главы МИД России Евгений Иванов, усложняют процедуру получения виз для техников по обычному загранпаспорту США, Канада, Великобритания и некоторые другие.

«В частности в США, например, мы два года не можем запустить компьютерную сеть посольства. Компьютеры туда поставлены, и просто специалистам не дают получить визы, заехать и все это наладить», — цитирует Иванова агентство «Интерфакс».

В МИДе считают, что исправить положение можно, приняв документ, который позволит выдавать техническим специалистам служебные паспорта. Право на них получат специалисты, которые содержат и используют федеральную недвижимость за пределами России, сотрудники подрядных организаций, которые выезжают в командировки для работ по контрактам в диппредставительствах и консульских учреждениях, официальных представительствах России при международных организациях и на объектах федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций за рубежом. По словам Иванова, сильнее всего в таких людях нуждаются департаменты безопасности, связи и капитального строительства МИДа.

Такие паспорта в дипломатическом ведомстве предлагают выдавать не более чем на пять лет и исключительно на период действия государственного контракта.

Сейчас служебные паспорта выдаются штатным работникам диппредставительств и консульских учреждений, военным, которые проходят службу за пределами России, работникам государственных корпораций и служащим Банка России, а также ряду других категорий.