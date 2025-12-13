 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Хинштейн рассказал, как работали северокорейские саперы в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Северокорейские саперы очистили почти 42,4 тыс. га территории, сообщил Хинштейн. Он отметил, что весной военные из КНДР могут снова приехать в Курскую область для продолжения восстановительных работ
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

Саперы из 528-го инженерно-саперного полка Народной армии Кореи, которые принимали активное участие в разминировании курского приграничья, вернулись домой, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Накануне 12 декабря торжественная церемония встречи состоялась в Пхеньяне, на ней присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Хинштейн рассказал, что специальный полк из Северной Кореи работал в Курской области с осени. Он входил в группировку разминирования, которая также включала подразделения инженерных войск России, Росгвардии, МЧС и добровольческую бригаду «БАРС-Курск».

«Саперы из дружественной республики очистили почти 42,4 тыс. га нашей территории, уничтожили более 1,5 млн взрывоопасных предметов», — сообщил Хинштейн.

Фото: kcna.kp
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp
Ким Чен Ын
Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp
Ким Чен Ын
Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp
Ким Чен Ын
(Фото: kcna.kp)
Ким Чен Ын
(Фото: kcna.kp)
Ким Чен Ын
(Фото: kcna.kp)
Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp
Ким Чен Ын
(Фото: kcna.kp)
Ким Чен Ын
(Фото: kcna.kp)
Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp
Ким Чен Ын
(Фото: kcna.kp)
Фото: kcna.kp

Перед тем как северокорейские военные вернулись на родину, в России им вручили памятные подарки. Наиболее отличившихся Хинштейн предложил представить к наградам, с этой инициативой он обратился к Минобороны.

«Рассчитываю, что весной снова будем встречать военных из КНДР для продолжения работы по восстановлению Курской земли», — заключил губернатор.

Церемония встречи северокорейских саперов прошла 12 декабря на площади Дома культуры «25 апреля» в Пхеньяне. Ким Чен Ын выступил с речью и поздравил полк с боевыми успехами. Он поручил присвоить полку орден «Свобода и Независимость» I степени, а погибшим в ходе выполнения боевых задач девяти бойцам — звание Героя КНДР и ордена Государственного Знамени I степени и Солдатской Славы I степени.

Россия и КНДР в июне 2024 года подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает в том числе взаимную военную помощь в случае агрессии против одной из сторон.

Северокорейские военные принимали участие в освобождении Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины в августе 2024 года. Приграничная территория была полностью освобождена весной 2025 года.

О решении Ким Чен Ына направить в Курскую область для разминирования и восстановления 6 тыс. северокорейцев, в частности 1 тыс. саперов, в июне сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

В середине ноября газета Минобороны «Красная звезда» сообщила об участии саперов из Северной Кореи в разминировании в Курской области после дополнительной подготовки в учебных центрах инженерных войск России.

В оборонном ведомстве рассказали, что специалисты из КНДР обезвреживали в том числе противотанковые и противопехотные мины, а также самые разные артиллерийские снаряды — в том числе мины из стран НАТО, такие как американская Claymore или осколочно-фугасная финская Hailstorm.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Александр Хинштейн Курская область КНДР саперы
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
Чен Ын Ким фото
Чен Ын Ким
политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
Материалы по теме
КНДР сообщила о возвращении саперов из Курской области
Политика
Хинштейн сообщил о разминировании 92 населенных пунктов в Курской области
Политика
Хинштейн объяснил популярность Курска у переселенцев из приграничья
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 16:52 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 16:52
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Российский лыжник Коростелев отобрался на Олимпиаду Спорт, 16:52
Сборная «Россия 25» обыграла Белоруссию на Кубке «Первого канала» Спорт, 16:40
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Хинштейн рассказал, как работали северокорейские саперы в Курской области Политика, 16:33
Лукашенко помиловал оппозиционеров Бабарико и Колесникову Политика, 16:30
Более 200 человек эвакуировали из загоревшегося аквапарка в Суздале Общество, 16:28
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Появилось видео с ДТП из-за снегопада в Пензенской области Общество, 16:17
В Европе увидели «троянского коня» России в плане Трампа по Украине Политика, 16:10
Российская лыжница Непряева отобралась на Олимпиаду Спорт, 16:08
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Спецпосланник США рассказал о хороших советах Лукашенко по Украине Политика, 15:57
Какой вы руководитель: сравните себя с другими читателями РБК 15:52
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51