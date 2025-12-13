Хинштейн рассказал, как работали северокорейские саперы в Курской области

Северокорейские саперы очистили почти 42,4 тыс. га территории, сообщил Хинштейн. Он отметил, что весной военные из КНДР могут снова приехать в Курскую область для продолжения восстановительных работ

Фото: Hinshtein / Telegram

Саперы из 528-го инженерно-саперного полка Народной армии Кореи, которые принимали активное участие в разминировании курского приграничья, вернулись домой, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Накануне 12 декабря торжественная церемония встречи состоялась в Пхеньяне, на ней присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Хинштейн рассказал, что специальный полк из Северной Кореи работал в Курской области с осени. Он входил в группировку разминирования, которая также включала подразделения инженерных войск России, Росгвардии, МЧС и добровольческую бригаду «БАРС-Курск».

«Саперы из дружественной республики очистили почти 42,4 тыс. га нашей территории, уничтожили более 1,5 млн взрывоопасных предметов», — сообщил Хинштейн.

Фото: kcna.kp Ким Чен Ын (Фото: kcna.kp) Ким Чен Ын (Фото: kcna.kp) Ким Чен Ын (Фото: kcna.kp) Фото: kcna.kp Фото: kcna.kp Фото: kcna.kp Ким Чен Ын (Фото: kcna.kp) Ким Чен Ын (Фото: kcna.kp) Фото: kcna.kp Фото: kcna.kp Ким Чен Ын (Фото: kcna.kp) Фото: kcna.kp

Перед тем как северокорейские военные вернулись на родину, в России им вручили памятные подарки. Наиболее отличившихся Хинштейн предложил представить к наградам, с этой инициативой он обратился к Минобороны.

«Рассчитываю, что весной снова будем встречать военных из КНДР для продолжения работы по восстановлению Курской земли», — заключил губернатор.

Церемония встречи северокорейских саперов прошла 12 декабря на площади Дома культуры «25 апреля» в Пхеньяне. Ким Чен Ын выступил с речью и поздравил полк с боевыми успехами. Он поручил присвоить полку орден «Свобода и Независимость» I степени, а погибшим в ходе выполнения боевых задач девяти бойцам — звание Героя КНДР и ордена Государственного Знамени I степени и Солдатской Славы I степени.

Россия и КНДР в июне 2024 года подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает в том числе взаимную военную помощь в случае агрессии против одной из сторон.

Северокорейские военные принимали участие в освобождении Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины в августе 2024 года. Приграничная территория была полностью освобождена весной 2025 года.

О решении Ким Чен Ына направить в Курскую область для разминирования и восстановления 6 тыс. северокорейцев, в частности 1 тыс. саперов, в июне сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

В середине ноября газета Минобороны «Красная звезда» сообщила об участии саперов из Северной Кореи в разминировании в Курской области после дополнительной подготовки в учебных центрах инженерных войск России.

В оборонном ведомстве рассказали, что специалисты из КНДР обезвреживали в том числе противотанковые и противопехотные мины, а также самые разные артиллерийские снаряды — в том числе мины из стран НАТО, такие как американская Claymore или осколочно-фугасная финская Hailstorm.