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Военная операция на Украине ,  
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Украина лишилась пятой части ученых с начала спецоперации

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Военная операция на Украине
Почти 20% украинских ученых эмигрировали в 2022 году. Долгосрочных контрактов за рубежом у большинства из них нет
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

С начала спецоперации на Украине и до осени 2022 года около 18,5% украинских ученых эмигрировали. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное журналом Humanities and Social Sciences Communications.

«Эти ученые-эмигранты были одними из самых активных исследователей на Украине. Однако теперь значительная часть из них работает по ненадежным контрактам в принимающих их учреждениях», — отмечают исследователи. По данным социологов, лишь часть этих контрактов рассчитана на срок более года. Только 14% уехавших ученых заключили долгосрочные контракты за рубежом.

Подавляющее большинство уехавших ученых (87%) считают, что их пребывание в принимающем учреждении улучшит их научные способности.

Согласно результатам исследования, около 2,5% от общего числа украинских ученых в будущем могут не вернуться в страну. Взаимодействие уехавших исследователей со своими оставшимися коллегами также сократилось.

Среди оставшихся на Украине ученых около 15% оставили свои научные работы, а у остальных наблюдается заметное сокращение времени на исследования. 23,5% украинских исследователей потеряли доступ к материалам исследований, а 20,8% — лишились физического доступа к своим научным учреждениям.

Некоторые опрошенные ученые отметили, что «психологически всем трудно работать», подразумевая, что их исследовательская деятельность может быть не такой продуктивной, как до февраля 2022 года. Другие ученые, напротив, сообщили, что «уходят в написание статей, чтобы абстрагироваться от ужасных реалий».

Некоторые украинские исследователи отметили, что остались на Украине, чтобы «помочь вооруженным силам». Один ученый заявил, что записался в армию «в качестве специалиста по генетической дактилоскопии».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В ходе исследования социологи опросили 2559 человек в период с 21 сентября по 8 декабря 2022 года. Среди опрошенных были научные сотрудники высших учебных заведений и общественных исследовательских организаций, которые работали на Украине на момент начала спецоперации.

Авторами исследования выступили двое швейцарских ученых из Федеральной политехнической школы Лозанны Гаэтан де Рассенфосс и Вольф-Хендрик Мюльбах, а также украинская исследовательница из Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Татьяна Мурована.

В начале декабря Минюст России добавил в список нежелательных организаций немецкую «Академическую сеть Восточная Европа» (Akademisches Netzwerk Osteuropa), которая помогала ученым и студентам из России, Украины и Белоруссии, «находящимся в группе риска», переехать, получить временную или долгосрочную работу и стипендии.

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Виктория Громова Виктория Громова
Украина ученые утечка мозгов Исследование
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