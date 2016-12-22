Путин заявил о необходимости снять штамп жульничества с бизнеса

Владимир Путин заявил, что бизнес долгое время считался способом обмана людей. Он призвал молодых предпринимателей заниматься полезными для страны проектами, а не просто «заколачивать бабки»

Владимир Путин (справа) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Выступая на всероссийском открытом уроке на площадке форума «ПроеКТОрия» в Ярославле, Путин напомнил, что 15–20 лет назад бизнес считали жульничеством, «обманом других людей с целью получения неправедной прибыли и обогащения». По его словам, такое представление было у подавляющей части населения.

«Очень важно, чтобы этот вредный штамп не просто трансформировался, а был заменен другими понятиями», — сказал Путин.

Обсуждая сюжет о юных предпринимателях, Путин призвал их не проявлять признаки нуворишества: не держать пальцы веером и не выставлять напоказ свое богатство.

«Есть те, кто стремится получать прибыль любой ценой. Им на все наплевать. Лишь бы деньги получать», — сказал Путин. Глава государства при этом призвал молодежь идти в бизнес не для того, чтобы «заколачивать бабки», а для того, чтобы оставить после себя значимый результат.

«Просто как Гобсек сидеть на золоте и накапливать непонятно на что — бессмысленно. На это не стоит класть жизнь», — сказал Путин. «Практика показывает, что во втором-третьем поколении все накопленные деньги распыляются из семьи», — добавил он.

В качестве хороших и нужных стране проектов президент назвал Крымский мост, Магнитогорский металлургический комбинат. По его словам, хорошо вкладывать в технологии, которые нужны и компании, и будущему страны. «Только когда ты создаешь продукт, который остается надолго, можно понять, что прожил не напрасно», — подчеркнул президент.