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Россияне назвали ответственных за рост стоимости жизни
Политика, 07:00
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Россияне назвали ответственных за рост стоимости жизни
Президент Владимир Путин несет наибольшую ответственность за проблемы в стране, следует из опроса Левада-центра. Респонденты называют его же ответственным за успехи России и рост своего благосостояния
Дмитрий Медведев и Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Reuters)

Кто виноват

Более половины россиян (55%) считают, что ответственность за проблемы в России и рост стоимости жизни несет президент Владимир Путин. Это следует из ноябрьского опроса Левада-центра. Отвечая на вопрос об ответственных за проблемы в стране, респонденты могли выбрать несколько вариантов.

За 18 лет опросов Левада-центра доля респондентов, считающих Путина ответственным за проблемы, превышала 50% три раза: в ноябре 2018 года, в августе 2012 года (51%) и в августе 2014 года (65%).

Более трети респондентов (37%) назвали ответственными за проблемы в стране правительство и министров, 21% — премьер-министра Дмитрия Медведева. В прошлом году так считали 45 и 30% соответственно. Максимальная доля недовольных правительством и премьером за время исследований была зафиксирована в августе 2016 года (50 и 32% соответственно).

Меньше всего ответственности за проблемы и рост стоимости жизни в России, по мнению респондентов, несут губернаторы и местные власти (13%) и бизнес (5%) (в прошлом году — 26 и 12%).

Политолог Константин Калачев назвал результаты опроса обратной стороной официальной информационной политики, согласно которой за все хорошее в стране отвечает Путин.

«Президент сосредоточил в своих руках власть, и люди это чувствуют, — согласился социолог Левада-центра Денис Волков. — Это хорошо, когда в стране все хорошо, но когда жизнь ухудшается — это работает против президента».

Главным ответственным за проблемы в стране россияне стали называть Путина после его возвращения на президентский пост в 2012 году. «До последнего момента на это не обращали внимание, так как рейтинги были высокие, но когда ситуация ухудшается, мы начинаем это замечать», — сказал Волков.

Социологи также поинтересовались, кто несет ответственность за экономические успехи страны и рост благосостояния населения. 55% видят в этом заслугу Владимира Путина, 13% — правительства, 4% — Дмитрия Медведева.

Ответственный за все

В ноябре Левада-центр уже публиковал результаты опроса, согласно которому почти две трети (61%) россиян возлагали ответственность за проблемы в стране на Владимира Путина. Еще 22% полагали, что глава государства несет за них ответственность в некоторой мере. Тогда формулировка вопроса предполагала установление степени ответственности за проблемы в стране именно президента, вопрос звучал так: «Как вы считаете, несет ли Владимир Путин ответственность за проблемы, стоящие перед страной во время его правления?»

Насколько вероятны протесты

Левада-центр также задал респондентам вопросы о вероятности протестов. 37% опрошенных считают вполне возможными в своих населенных пунктах массовые выступления против падения уровня жизни и в защиту своих прав. Большая часть респондентов (59%) называют такое развитие событий маловероятным. В июле протестные ожидания были выше (41 против 54% соответственно).

На вопрос о готовности к участию в протестах 30% ответили утвердительно, две трети (66%) были скорее против. Эти данные почти не отличаются от июльских.

Социологи также выяснили отношение россиян к выступлениям с политическими лозунгами. Менее трети (30%) считают массовые выступления с политическим мотивом вероятными, а менее четверти (22%) готовы в них участвовать. 65% респондентов сочли их маловероятными и 74% скорее не примут в них участия.

Подавляющая часть опрошенных (80%) за последние два-три месяца не замечали в своих населенных пунктах каких-либо забастовок и других протестных акций. Те, кто что-то знает о них, в основном черпали информацию из местных СМИ (8%), от родных и друзей (6%), из соцсетей (4%).

Максимальное значение протестных настроений было зафиксировано социологами после обнародования законопроекта о повышении пенсионного возраста, в июле 2018 года (23%), отметил Денис Волков. В смягченном виде документ был подписан Путиным в начале октября. «Сейчас протестные настроения ослабли, но не исчезли», — сказал Волков.

Опрос был проведен 22–28 ноября среди 1,6 тыс. человек городского и сельского населения в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 регионах страны​. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.

Автор: Владимир Дергачев.
Теги: Левада-центр , Опрос , протесты , Владимир Путин , Дмитрий Медведев , массовые протесты ...
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