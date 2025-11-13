 Перейти к основному контенту
Госдума назвала ключевое условие признания иностранных водительских прав

Володин: Россия признает водительские права стран, где русский язык официальный
Ключевой вопрос при признании в России иностранных водительских удостоверений —статус русского языка. Если язык не признан на официальном уровне, иностранцы должны сдавать экзамены, заявил Володин
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Россия признает водительские права только тех стран, чье законодательство закрепляет использование русского языка в качестве официального, остальные должны сдавать экзамены, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Володин подчеркнул, что статус языка — это «базовый вопрос». Если язык не признан на официальном уровне, но у иностранного гражданина есть желание работать в России водителем, то «правило одно»: «Приезжайте, сдавайте экзамены на общих основаниях, изучайте правила дорожного движения и в случае, если вы знаете язык, знаете правила, получите права». Его слова приводит «Интерфакс».

Порядок признания иностранных водительских удостоверений определен в федеральном законе «О безопасности дорожного движения». В частности, в ст. 13 указано, что в России запрещено управлять транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности. Но это положение не распространяется на граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального.

Председатель нижней палаты напомнил, что в свое время правительство предложило признать в России водительские права граждан Армении, но Госдума отказалась поддержать эти поправки. «Это редкий случай. Но в данном вопросе у нас были аргументы. Язык русский <…>. В Армении он не закреплен как государственный, официальный, как это есть, допустим, в Белоруссии, в Киргизии, в отношении которых мы приняли решение», — сказал Володин.

Депутаты предложили увеличить сбор за водительские права для мигрантов
Законопроект, на который обратил внимание Володин, был инициирован правительством и принят в первом чтении Госдумой в июне 2022 года. Однако в октябре 2023-го Дума объявила о решении бессрочно отложить рассмотрение поправок. С таким предложением выступил председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, поскольку данная инициатива «не соответствует интересам России».

Володин тогда заявил, что фактически этим законопроектом предлагается дать Армении дополнительные преференции, хотя армянские власти не сделали никаких шагов для закрепления статуса русского языка. «А именно на этом основании мы принимаем решение о разрешении использовать национальные водительские права других стран на территории России», — сказал он.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Персоны
Вячеслав Володин
политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Вячеслав Володин
политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года

