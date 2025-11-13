 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Анализ ДНК Гитлера выявил нарушающий развитие половых органов синдром

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Британские исследователи из Университета Бата заявили, что при содействии зарубежных коллег смогли изучить ДНК Адольфа Гитлера, пишет The Times и Daily Mail. Ученые пришли к выводу, что у фюрера мог быть синдром Каллмана — редкое генетическое заболевание, совмещающее задержку полового созревания и нарушение обоняния.

Открытие подробно представлено в новом документальном британском фильме «ДНК Гитлера: План диктатора». В качестве исследовательской базы ученые использовали фрагмент ткани с дивана Гитлера — на нем осталась кровь фюрера после самоубийства. Кусок обивки из бункера Гитлера отрезал и сохранил американский полковник Розуэлл Розенгрен.

«10% людей с этим типом мутации могут иметь маленький пенис <...> Гораздо чаще <...> яички не опускаются к мошонке», — объяснил профессор медицины Йорма Топпари из Университета Турку в Финляндии.

Ведущим генетиком в исследовании выступила профессор Тури Кинг. Times называет ее ученым с мировым именем и наиболее известной благодаря работе по идентификации останков английского короля Ричарда III. Она подчеркнула, говоря о Гитлере, что «генетика никоим образом не может оправдать то, что он сделал». Издание отмечает, что, вероятно, споры вызовет как проведение самого исследования, так и опубликованные результаты.

«Никто не мог объяснить, почему Гитлер на протяжении всей своей жизни чувствовал себя так некомфортно в присутствии женщин или почему, вероятно, никогда не вступал в интимные отношения с ними», — рассказал в фильме доктор Алекс Кей, историк из Потсдамского университета.

Кроме того, пишет Daily Mail, ученые развенчали миф о еврейском происхождении Гитлера. Еще при жизни фюрера ходили слухи, что его бабушка забеременела, работая в еврейском доме.

Исследователи также отправили результаты анализа ДНК ученым из Орхусского университета в Дании, чтобы оценить его генетическую предрасположенность к психическим и неврологическим заболеваниям. Тесты показали, что у Гитлера был повышен риск развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и он входил «в 1% людей с высоким риском развития аутизма, биполярного расстройства и шизофрении».

Тело Гитлера было уничтожено после его смерти, позднее были уничтожены и останки. Сохранившимися фрагментами, подлинность которых подтверждена, являются зубные протезы и фрагмент челюсти, которые хранятся в российских архивах.

Как ранее указывал немецкий историк Вернер Мазер, Гитлер боялся стать отцом: он опасался, что у него может быть ребенок с нарушениями развития — его отец Алоис был двоюродным дядей его матери. Незадолго до самоубийства, в апреле 1945-го, Гитлер женился на своей давней подруге Еве Браун.

Ученые и авторы фильма настаивают, что итоги их исследования не должны быть поводом для стигматизации людей со схожими заболеваниями. Хотя геном сыграл роль в формировании личности Гитлера, ученые подчеркивают, что это был лишь фон, на котором сложились другие многочисленные факторы, в том числе насилие в детстве и травма Первой мировой войны, отмечает Times. 

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Анастасия Лежепекова
Адольф Гитлер заболевания ДНК психика Великобритания ученые

