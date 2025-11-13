 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Несколько машин получили повреждения при атаке на Орловскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Орловская область подвергалась украинской атаке, сработала ПВО, несколько целей уничтожены в воздухе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Андрей Клычков.

По его словам, часть осколков попала на территорию жилого сектора, повреждены несколько автомобилей и остекления балконов жилых домов. Предварительно, информации о пострадавших нет.

«Городские учреждения и объекты инфраструктуры работают штатно. На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — написал глава региона.

За утро 13 ноября Клычков дважды сообщал о ракетной опасности в регионе — в 5:27 и 6:23 (время совпадает с московским).

По данным Минобороны, в минувшую ночь над территорией России уничтожены 130 беспилотников, из них шесть — над Орловской областью. Больше всего — по 32 — было сбито над Курской и Белгородской областями.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Андрей Клычков Орловская область беспилотники

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Четыре дома получили повреждения при атаке дронов в Орловской области
Политика
В Оренбургской области при атаке БПЛА поврежден промышленный объект
Политика
Женщина пострадала при атаке БПЛА на Саратовскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 01:10
Сотни брендов столкнулись с риском лишиться товарных знаков в России Бизнес, 10:47
Индекс гособлигаций России превысил 118 пунктов. С чем связан оптимизм Инвестиции, 10:45
Hürriyet узнала, что Турция допускает версию со сбитым военным самолетом Общество, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
FT рассказала о «пугающих переменах» для ВСУ на поле боя из-за «Рубикона» Политика, 10:38
Экс-глава города Горнозаводска погиб на фронте Общество, 10:35
Как IТ-компаниям сохранить льготы в 2026 годуПодписка на РБК, 10:31
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
При уничтожении морского дрона около Туапсе повреждены пять частных домов Политика, 10:26
Девять кругов управленческого ада. Как выбраться из каждого Образование, 10:22
Режим повышенной готовности ввели вокруг горящей многоэтажки в Оренбурге Общество, 10:19
Моргенштерну на 10 лет запретили въезд в Литву Политика, 10:12
Форвард «Филадельфии» Мичков отметился голом в третьем матче подряд Спорт, 10:09
Мосбиржа с 20 ноября запустит торги мини-фьючерсом на серебро Инвестиции, 10:05