Несколько машин получили повреждения при атаке на Орловскую область
Орловская область подвергалась украинской атаке, сработала ПВО, несколько целей уничтожены в воздухе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Андрей Клычков.
По его словам, часть осколков попала на территорию жилого сектора, повреждены несколько автомобилей и остекления балконов жилых домов. Предварительно, информации о пострадавших нет.
«Городские учреждения и объекты инфраструктуры работают штатно. На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — написал глава региона.
За утро 13 ноября Клычков дважды сообщал о ракетной опасности в регионе — в 5:27 и 6:23 (время совпадает с московским).
По данным Минобороны, в минувшую ночь над территорией России уничтожены 130 беспилотников, из них шесть — над Орловской областью. Больше всего — по 32 — было сбито над Курской и Белгородской областями.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций