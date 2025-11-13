Несколько машин получили повреждения при атаке на Орловскую область

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Орловская область подвергалась украинской атаке, сработала ПВО, несколько целей уничтожены в воздухе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Андрей Клычков.

По его словам, часть осколков попала на территорию жилого сектора, повреждены несколько автомобилей и остекления балконов жилых домов. Предварительно, информации о пострадавших нет.

«Городские учреждения и объекты инфраструктуры работают штатно. На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — написал глава региона.

За утро 13 ноября Клычков дважды сообщал о ракетной опасности в регионе — в 5:27 и 6:23 (время совпадает с московским).

По данным Минобороны, в минувшую ночь над территорией России уничтожены 130 беспилотников, из них шесть — над Орловской областью. Больше всего — по 32 — было сбито над Курской и Белгородской областями.