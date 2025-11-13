Трамп призвал избирателей не забывать о шатдауне на следующих выборах

Президент подписал проект бюджета, который позволил положить конец самому долгому в истории шатдауну. «Сегодня прекрасный день», — заявил Трамп

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп призвал избирателей не забывать о приостановке работы правительства на следующих выборах. Трамп подписал проект бюджета, который позволил положить конец самому долгому в истории шатдауну, его слова приводит CNN. Ранее его одобрили обе палаты конгресса.

Глава Белого дома призвал американцев помнить об этом, когда члены конгресса будут переизбираться в ноябре 2026 года на промежуточных выборах.

«Я просто хочу сказать американскому народу: вы не должны забывать об этом, когда начнутся промежуточные выборы», — сказал он.

По словам американского лидера, демократы «были рады, что миллионы американцев страдают». «Никто никогда не видел ничего подобного», — подчеркнул он.

Из-за приостановки работы правительства было задержано или отменено более 20 000 рейсов, прекращена выплата пособий, а федеральные служащие отправлены в неоплачиваемый отпуск или не получали зарплату.

«Сегодня прекрасный день», — заключил Трамп.

Документ предусматривает правительства финансирование до 30 января 2026 года и позволяет немедленно возобновить работу федеральных ведомств, которая была парализована более 40 дней.

Рекордный шатдаун стал итогом многонедельного политического противостояния между республиканцами и демократами. Демократы отказывались одобрить проект бюджета, поскольку он не предполагал продления субсидий в рамках Закона о доступном здравоохранении (Affordable Care Act, ACA; неформально известен как Obamacare), срок действия которых истекает в конце 2025 года. В предыдущие семь лет США удавалось избегать полномасштабных шатдаунов. Работу правительства приостанавливали лишь частично, поскольку конгрессмены принимали временные бюджетные резолюции (Continuing Resolution, CR), продолжая переговоры по основному финансовому документу. Однако на этот раз все попытки принять такую резолюцию провалились в сенате из-за нехватки голосов: для преодоления процедурных препятствий требовалось 60 голосов, а у республиканцев было лишь 53, один из которых выступал против билля. Демократы до последнего отказывались поддерживать документ без гарантий продлить Obamacare.