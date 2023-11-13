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Политика ,  
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Умер младший брат Назарбаева

Умер младший брат первого президента Казахстана Болат Назарбаев
Болату Назарбаеву было 70 лет. Он возглавлял финансово-промышленный холдинг BN Invest и основал благотворительный фонд. В последние годы его имя фигурировало в судебных делах, на которых пересматривали итоги приватизации
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Болат Назарбаев  (Фото: saliqaly.kz)

В Казахстане в возрасте 70 лет умер предприниматель Болат Назарбаев, младший брат первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом в соцсети X (бывшая Twitter) написал пресс-секретарь экс-главы государства Айдос Укибай.

Действующий президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

Назарбаев долго болел, сообщил Укибай. В начале ноября младшего брата экс-президента доставили в Центральную клиническую больницу Алма-Аты. Портал 365info.kz написал, что его госпитализировали с подозрением на повторный инфаркт миокарда.

Прошлым летом портал «Экспресс К» написал, что у мужчины диагностировали рак гортани, осложненный внутрибольничной пневмонией и тромбозом.

Болат Назарбаев родился 23 марта 1953 года в селе Шамалган в Алма-Атинской области. Он получил высшее образование в области правоведения, с 1989 года занимался предпринимательством. С 1992 по 1997 год был вице-президентом крупного казахстанского аграрного товарищества с ограниченной ответственностью «Инкар Агро». C 1997-го руководил финансово-промышленным холдингом BN Invest.

Назарбаев создал благотворительную организацию «Салиқалы ұрпақ» («Благородное поколение»), которая занимается помощью малоимущим. В начале 2022 года она перечислила 1 млрд тенге (175,2 млн руб.) в фонд «Қазақстан халқына» («Народу Казахстана»), который президент Касым-Жомарт Токаев предложил основать сразу после окончания масштабных протестов в стране.

До 2022 года, в начале которого в Казахстане прошли масштабные акции протеста, участники которых требовали в том числе ухода первого президента из политики, Назарбаев владел крупнейшим рынком республики «Алтын Орда» в Алма-Атинской области, сейчас его собственниками являются ТОО «Компания номер один» (95%) и Данияр Альпиев (5%). В мае 2022-го Минфин выявил на рынке нарушения. В Минторге Казахстана заявили, что нарушения на рынке длились годами. «Что касается собственников — мы в этот вопрос не вмешиваемся. <...> По документации, которую мы изучили, он [Назарбаев] не является владельцем. <...> То, что Болат Назарбаев — собственник, что его уши как-то торчат, юридически я не могу об этом говорить», — заявлял министр Арман Шаккалиев.

Последние два года имя Назарбаева фигурировало в многочисленных судебных делах, на которых пересматривались итоги приватизации различных активов, отмечает Newshub. В начале февраля власти Казахстана изъяли 299 га земель, принадлежавших компаниям Болата Назарбаева. По словам председателя общественного совета по развитию государственного управления и противодействию коррупции при партии Amanat Ерлана Саирова, участки в Астане, Алма-Ате, Талгаре, Каскелене и Туркестанской области были приобретены «при сомнительных обстоятельствах».

У Нурсултана Назарбаева был брат Сатыбалды, который погиб в ДТП в 1981 году, и есть сестра Анипа.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Казахстан Нурсултан Назарбаев предприниматель
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