Гренада заметила рост спроса на «золотые паспорта» за счет россиян

В июне Гренада возобновила прием от россиян заявок на получение гражданства в обмен на инвестиции. С тех пор спрос на «золотые паспорта» вырос в четыре раза

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Власти Гренады заметили рост спроса на так называемые золотые паспорта — заявки на получение гражданства в обмен на инвестиции, сообщил Bloomberg специальный советник местной визовой программы Ричард Халлам.

В марте Гренада вслед за Доминикой и Антигуа и Баруда приостановила прием таких заявок от граждан России и Белоруссии, но в июне отменила ограничение. С тех пор, по словам Халлама, их общее число выросло в четыре раза и достигло 200.

Халлам полагает, что в этом году россияне составят большую часть претендентов на «золотые паспорта». Все, кто готовился подать заявки, «находились в подвешенном состоянии» до тех пор, пока запрет не был снят, заявил он: «Это все равно, что закрыть кран, а затем открыть его снова».

Программа инвестиционного гражданства Гренады стартовала в 2013 году. В соответствии с ней заявителям нужно вложить от $150 тыс. в государственный фонд либо купить недвижимость в стране на сумму от $220 тыс.

Обладатели паспорта Гренады могут без визы попасть в более чем 100 стран, включая Китай, Великобританию и шенгенскую зону. Это единственная страна Карибского бассейна, заключившая с США соглашение, которое позволяет ее гражданам подавать заявки на получение неиммиграционных виз.