Экс-глава разведки Венесуэлы пропал в Испании после решения о выдаче США

Суд Испании одобрил экстрадицию Уго Карвахаля в США, где его обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Однако теперь испанская полиция не может его найти

Уго Карвахаль (Фото: Emilio Naranjo / Reuters)

Бывший глава военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаль пропал в Испании спустя несколько дней после того, как испанский суд одобрил его экстрадицию в США для предъявления обвинений в торговле наркотиками. Об этом сообщают издание Infobae, а также газета El Pais. Карвахаль возглавлял военную разведку в 2004–2011 годах.

РБК направил запрос в пресс-службу национальной полиции Испании.

В минувшую пятницу, 8 ноября, Национальный суд Испании распорядился арестовать Карвахаля. Однако, когда судебные приставы отправились в расположенный в Мадриде дом экс-главы контрразведки, они не нашли его там.

Испанская газета ABC связалась в минувшую пятницу с сыном Карвахаля, который заверил, что его отец все еще находится в своем доме в Мадриде, отметив, что тот не получал официального уведомления об экстрадиции. Адвокат Карвахаля заявил CNN Espanol, что не связывался с ним в последнее время и не знает, где находится бывший венесуэльский чиновник.

Сам Карвахаль написал 11 ноября в Twitter, что ни его адвокаты, ни он сам не были официально уведомлены о каком-либо решении суда. «После слухов в прессе мои адвокаты обращались в Национальный суд, постоянно проверяли официальную систему уведомлений», — объяснил он.