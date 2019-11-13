Экс-глава разведки Венесуэлы пропал в Испании после решения о выдаче США

Бывший глава военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаль пропал в Испании спустя несколько дней после того, как испанский суд одобрил его экстрадицию в США для предъявления обвинений в торговле наркотиками. Об этом сообщают издание Infobae, а также газета El Pais. Карвахаль возглавлял военную разведку в 2004–2011 годах.
РБК направил запрос в пресс-службу национальной полиции Испании.
В минувшую пятницу, 8 ноября, Национальный суд Испании распорядился арестовать Карвахаля. Однако, когда судебные приставы отправились в расположенный в Мадриде дом экс-главы контрразведки, они не нашли его там.
Испанская газета ABC связалась в минувшую пятницу с сыном Карвахаля, который заверил, что его отец все еще находится в своем доме в Мадриде, отметив, что тот не получал официального уведомления об экстрадиции. Адвокат Карвахаля заявил CNN Espanol, что не связывался с ним в последнее время и не знает, где находится бывший венесуэльский чиновник.
Сам Карвахаль написал 11 ноября в Twitter, что ни его адвокаты, ни он сам не были официально уведомлены о каком-либо решении суда. «После слухов в прессе мои адвокаты обращались в Национальный суд, постоянно проверяли официальную систему уведомлений», — объяснил он.