Экс-глава контрразведки ФСБ рассказал о борьбе со шпионами в армии 90-х

Российские контрразведчики в 1990-е фиксировали попытки создать серьезную иностранную агентурную сеть в армии, на что отвечали «запариванием дезы» и «подставами». Об этом рассказал бывший глава военной контрразведки ФСБ

Александр Безверхний (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Бывший руководитель департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Александр Безверхний рассказал о том, как военная контрразведка в 1990-е противодействовала вербовке в российской армии со стороны иностранных спецслужб. Об этом он говорил во время презентации книги писателя Александра Бондаренко «Военные разведчики» в пресс-центре «России сегодня», передает корреспондент РБК.

Безверхний назвал противодействие вербовке одним из приоритетных направлений контрразведки. По его словам, в 1990-е годы контрразведчики фиксировали попытки других стран создать «серьезную» агентурную сеть в Вооруженных силах. «Такой яркий пример, и бытовало мнение у многих, что на плечах у уходящей из Восточной Европы, из ГДР, армии удастся спецслужбам навербовать агентуру, создать здесь определенные возможности разведывательные. Я глубоко убежден, что этого им не удалось», — добавил он, сославшись на жесткую систему контрразведывательных мер.

«Если таким простом языком, мы делали подставы, запаривали дезу [дезинформацию], отвлекали их [иностранных разведок] возможности на созданные нами оперативные ситуации, — рассказал бывший глава контрразведки. — У них на каком-то из этапов создавалось впечатление, что они все знают и всем владеют».

Основными методами вербовочно-разведывательной деятельности западных разведок Безверхний назвал шантаж (для потенциальных кандидатов создают компрометирующие ситуации) и предложение «больших денег». Он назвал предательство самым большим преступлением и добавил, что лично вел допросы экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в СИЗО «Лефортово». «Человек сломал судьбы огромному количеству людей», — подытожил он. Безверхний уточнил, что при отборе в военную контрразведку кандидаты проходят сложную систему отбора, тестов, полиграфы, собирают многочисленные рекомендации, а выходцы из спецслужбы занимают посты в руководстве страны, в том числе в администрации президента.

Генерал-полковник Безверхний возглавлял военную контрразведку ФСБ с 2000 по 2015 год, в спецслужбах работал с 1970-х годов.