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Политика ,  
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NBC уличил высокопоставленную сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time
По данным телеканала, заместитель помощника госсекретаря Мина Чан получила должность после того, как существенно приукрасила свое резюме
Мина Чан (Фото: state.gov)

Система проверки кандидатов на высокие посты в администрации президента США Дональда Трампа вновь дала сбой, сообщает NBC. Проведенное журналистами телеканала расследование показало, что заместитель помощника госсекретаря Мина Чан была назначена на свой пост, вопреки отсутствию у нее необходимых для такой должности навыков и умений. NBC отмечает, что Чан, которая работает в подконтрольном Госдепартаменту Бюро операций по урегулированию конфликтов и стабилизации, существенно приукрасила свое резюме.

Журналисты отмечают, в частности, что еще во время работы руководителем международной некоммерческой организации Linking the World («Объединяя мир») Мина Чан демонстрировала журналистам поддельную обложку журнала Time со своим лицом на ней.

В официальной биографии Чан на сайте Госдепартамента она названа выпускницей Гарвардской школы бизнеса, тогда как, по данным NBC, отучилась лишь на семинедельных курсах и не получила от университета никакой степени. Преувеличением журналисты называют и указание на окончание Чан программы обучения в Военном колледже армии США — в реальности речь идет лишь об участии в четырехдневном семинаре.

В расследовании NBC указывается также на ряд других фактов преувеличения заслуг и достижений Чан. В частности, на сайте Госдепартамента указано, что она была включена ООН в группу экспертов, изучающих вопросы использования беспилотников для оказания гуманитарной помощи. Источник NBC утверждает, что Чан не принимала участия в работе группы, да и такой группы ООН вообще не создавала. Серьезно преувеличены, по данным NBC, и заслуги Linking the World, на посту главы которой Чан вроде бы получила большой опыт работы в Афганистане, Ираке, Сомали и других точках. Со ссылкой на отчетность организации NBC сообщает об отсутствии подтверждений наличия у Linking the World крупных зарубежных проектов, да и сама она, подчеркивает NBC, представляет собой совсем небольшую организацию с бюджетом менее $300 тыс. и крохотным штатом сотрудников.

«Похоже, что нынешняя администрация не проводит такую же тщательную проверку [кандидатов], как это делалось раньше», — сказал NBC Джеймс Пфиффнер, который ранее сам служил в ведомстве, занимающемся проверками персонала.

По данным NBC, назначение Мины Чан в Бюро операций по урегулированию конфликтов и стабилизации было временной мерой и впоследствии ее предполагалось назначить на более высокую должность, поручив ей курировать всю работу Агентства США по международному развитию в Азии. В этом случае она получила бы в свое распоряжение бюджет более чем в $1 млрд. От намерения назначить Чан на этот пост, как отмечает NBC, отказались лишь после того, как комитет по международным отношениям сената США затребовал дополнительные документы, подтверждающие опыт ее работы.

Автор: Евгений Калюков
Теги: подделка документов, США
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