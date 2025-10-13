 Перейти к основному контенту
0

«Леди сворачивать не станет»: Маргарет Тэтчер в 10 цитатах

Жизнь Маргарет Тэтчер, первой женщины-премьера Британии, была полна ярких высказываний. К 100-летию Железной Леди РБК собрал ключевые факты из биографии баронессы и ее знаменитые цитаты
Маргарет Тэтчер
Маргарет Тэтчер (Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images)

Женщина в мужском мире

Маргарет Тэтчер начала политическую карьеру в 1959 году, став членом Палаты общин. Позднее занимала должность парламентского секретаря в Министерстве пенсионного обеспечения и государственного страхования, курировала образование и науку в теневом кабинете консерваторов. После победы на выборах 1970 года возглавила Министерство просвещения и науки. Затем вернулась в теневой кабинет, где курировала экологическую политику.

«Пройдут годы, прежде чем женщина возглавит партию или станет премьер-министром», — заявила она в 1974 году.

Но всего через год, в 1975-м, Тэтчер была избрана лидером Консервативной партии, а через четыре года стала премьер-министром — первой женщиной на этом посту в истории Великобритании.

Из ее избирательной речи: «Любая женщина, которая понимает проблемы домашнего хозяйства, будет ближе к пониманию проблем управления страной».

О себе:

«У меня есть женская способность упорно трудиться и справляться с работой, когда все остальные бросают ее».

Однако сама Тэтчер предпочитала работать с мужчинами. За все годы пребывания на Даунинг-стрит она позволила занять место в кабинете министров только одной женщине. Это была Джанет Янг, председатель Палаты лордов с 1981 по 1983 год.

Убежденный политик

Политический стиль Тэтчер, не предполагавший принятия популярных решений, одних покорял, других раздражал. Премьер проводила жесткую внутреннюю политику: снижала прямые налоги и социальные расходы, борясь с дефицитом бюджета. Это углубило рецессию начала 1980-х, привело к падению производства и рекордной безработице (3,3 млн к 1984-му). Победа в Фолклендском конфликте 1982 года стала ключевым фактором роста популярности премьера — рейтинг популярности Тэтчер превысил 50%. Однако другим ударом по ее репутации стала налоговая реформа третьего срока — введение фиксированного «подушного налога». Это вызвало массовые протесты, которые в марте 1990 года переросли в масштабные беспорядки в Лондоне. После она была вынуждена уйти в отставку.

«Я люблю споры. Я люблю дебаты. Я не ожидаю, что кто-то будет просто сидеть и соглашаться со мной: это не их работа».

Маргарет Тэтчер
Маргарет Тэтчер
(Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images)

«Я необычайно терпелива, если в конце концов добьюсь своего».

«Леди сворачивать не станет»

Одну из самых известных фраз Тэтчер произнесла на съезде Консервативной партии 10 октября 1980 года. Премьер подчеркивала категорический отказ совершить политический разворот в ответ на критику своей экономической политики. Несмотря на растущую безработицу и рецессию в королевстве, некоторые политики, включая ее предшественника Эдварда Хита, призывали ее отказаться от курса на дерегуляцию экономики.

«Тем, кто с замиранием сердца ждет любимого медийного выражения «разворот на 180 градусов», я могу сказать только одно. Если хотите, можете развернуться. А леди сворачивать не станет».

«Леди сворачивать не станет» (в оригинале: The lady's not for turning) — фраза оказалась на первых полосах всех газет и была встречена пятиминутными овациями.

Об образе Железной Леди

19 января 1976 года Маргарет Тэтчер резко раскритиковала Советский Союз, заявив: «Русские настроены на мировое господство, и они стремительно приобретают средства, необходимые для становления в качестве самого могущественного имперского государства, которое когда-либо видел мир. Людям из советского Политбюро не нужно беспокоиться по поводу быстрой смены общественного мнения. Они выбрали пушки вместо масла, в то время как для нас почти все остальное важнее пушек».

В ответ газета «Красная звезда» дала ей прозвище Железная Дама, которое закрепилось за ней в переводе The Sunday Times — Железная Леди.

«Сегодня вечером я стою перед вами в шифоновом вечернем платье, на лице легкий макияж, светлые волосы уложены волнами. Железная леди западного мира? Я? Воин холодной войны? Что ж, да, если они хотят так интерпретировать мою защиту ценностей и свобод, лежащих в основе моего образа», — ответила Тэтчер.

Во внешней политике Тэтчер твердо поддерживала курс президента США Рональда Рейгана, в том числе размещение американских ракет средней дальности в Западной Европе.

В декабре 1984 года Тэтчер пригласила в Лондон группу политиков из СССР, делегацию возглавил член Политбюро Михаил Горбачев. После встречи с ним в интервью Би-би-си она произнесла: «Мне нравится господин Горбачев. С ним можно иметь дело». Через три месяца Горбачев стал генсеком ЦК КПСС. Впоследствии Тэтчер призывала руководство США развивать диалог с Москвой.

«Тэтчеризм»

Маргарет Тэтчер
Маргарет Тэтчер
(Фото: Fresco/Daily Express / Hulton Archive / Getty Images)

Политика консервативного правительства периода Тэтчер получила название «тэтчеризм».

«Я думаю, исторически термин «тэтчеризм» будет восприниматься как комплимент», — заявила Тэтчер в 1985 году.

Отставка и жизнь вне политики

В первом туре выборов 1990-го Тэтчер не набрала необходимого для победы числа голосов и, решив отказаться от участия во втором, после 11 лет правления ушла в отставку. О коллегах по кабинету министров, которые советовали ей покинуть Даунинг-стрит, она говорила:

«Это было предательство с улыбкой на лице. Возможно, это было самое худшее из всего».

Еще два года Тэтчер была членом Палаты общин, а потом ушла из политики окончательно — писала мемуары, выступала с лекциями в университетах, жила семейной жизнью, на которую до этого не хватало времени.

«Дом — это место, куда ты приходишь, когда тебе больше нечем заняться».

После перенесенного в 2002 году инсульта Тэтчер отошла от публичной и политической деятельности. В последние годы жизни она практически не появлялась на публике, пропустив такие значимые мероприятия, как свадьбу принца Уильяма и церемонию открытия мемориала Рональду Рейгану. В 2012 году ей провели операцию по удалению опухоли мочевого пузыря. 8 апреля 2013 года она скончалась от инсульта. Тэтчер было 87 лет.

София Шошина
Маргарет Тэтчер Великобритания
