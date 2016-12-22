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Виктор Ющенко заявил о важности для Украины развивать отношения с Россией
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Виктор Ющенко заявил о важности для Украины развивать отношения с Россией
Политика, 13 окт, 23:59
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Виктор Ющенко заявил о важности для Украины развивать отношения с Россией
Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что для его страны стратегически важно развивать отношения с Россией. По его словам, политика Украины должна быть многовекторной
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

В интервью телеканалу «Беларусь 1» Ющенко заявил, что по убеждениям является «европейцем», но при этом понимает, что ради процветания Украины отношения надо развивать не только с западом, но также с югом, севером и востоком. Именно поэтому, как объяснил Ющенко, первый визит в качестве президента Украины он совершил именно в Москву.

«Убежден, что в России находится много украинских интересов, которые надо развивать. Там проживают более 12 миллионов украинцев. Конечно, это очень важно», - цитирует бывшего президента агентство «РИА Новости».

Ющенко также выразил уверенность в том, что сейчас нет простого ответа, как выстраивать политику в отношении Москвы. «Но если говорить стратегически, для нас важны экономические отношения с Россией», - добавил он.

Также экс-президент Украины заявил, что некоторые украинские политики, которые говорят о несостоятельности минских договоренностей, занимаются несостоятельной критикой. «Критиковать вообще проще, чем творить», - подчеркнул Ющенко. При этом он подчеркнул, что поскольку за четыре года не удалось выполнить ни одного пункта из минских договоренностей, этот формат необходимо модернизировать.

В конце сентября в интервью телеканалу «112 Украина» Ющенко раскритиковал тех, кто выступает за проведение выборов в Донбассе под эгидой Киева. Он тогда напомнил, что в оккупированных зонах Германии выборы в 1946 году не проводили ни англичане, ни американцы, ни французы. «А почему? Гитлера же уже не было», - заявил экс-президент Украины.

«Как изменить взгляды человека, как сказать, что я ему товарищ? Хоть он и ходит в московскую церковь, общается чужим языком, молится на Павлика Морозова. Очевидно, мы разные, но не противоположные», — заявил Ющенко.

Виктор Ющенко стал главой Украины в 2005 году после пересмотра второго тура президентских выборов, где по первоначальным данным победил Виктор Янукович. После акций протеста в центре Киева и в ряде других городов страны ЦИК назначил повторное голосование, где первое место занял уже Ющенко.

В 2010 году Ющенко вновь попытался участвовать в президентских выборах, но в итоге занял лишь пятое место, уступив не только Виктору Януковичу и Юлии Тимошенко, но также Сергею Тигипко и Арсению Яценюку.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Виктор Ющенко , Украина
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