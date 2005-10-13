МИД РФ: Грузия очерняет РФ, надеясь на силовую акцию

Недавние заявления постоянного представителя Грузии при ООН Реваза Адамия либо свидетельствуют о незнании им фактического положения дел, либо представляют собой еще один шаг с целью накалить атмосферу вокруг грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов, полагают в департаменте информации и печати МИД РФ.

Недавние заявления постоянного представителя Грузии при ООН Реваза Адамия либо свидетельствуют о незнании им фактического положения дел, либо представляют собой еще один шаг с целью накалить атмосферу вокруг грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов, полагают в департаменте информации и печати МИД РФ.

На днях в Первом комитете ГА ООН Р.Адамия заявлял об "усиленном перевооружении" Россией Южной Осетии и Абхазии, сохранении российской военной базы (РВБ) в Гудауте в нарушение обязательств по ДОВСЕ, а также о необходимости разработки неких новых механизмов, которые занялись бы проблемой "неконтролируемых государством территорий и регионов".

Как отмечает департамент МИД РФ, новое обострение началось с проведенного с грузинской территории минометного обстрела жилых районов Цхинвали 20 сентября с.г. При этом сейчас "практически не слышны делавшиеся ранее Тбилиси заявления о приверженности мирному урегулированию конфликтов". Департамент отмечает также трехкратное увеличение в последние два года военных расходов Грузии, резко возросшие закупки Тбилиси вооружений и военной техники за рубежом, в т.ч. в странах НАТО, что, по его оценке, свидетельствует о планах Тбилиси по силовому решению грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Вместо сдержанности, реальных шагов по восстановлению доверия и мирному урегулированию просматривается желание грузинских властей встать на путь конфронтации, разжигания конфликтов, указывает департамент МИД РФ.

Что касается базы в г.Гудаута, то она давно расформирована. Еще в 2001г. Россия под контролем международных инспекторов вывела оттуда вооружения и технику. Более того, в соответствии с достигнутыми в мае с.г. договоренностями, Россия начала вывод РВБ Батуми и Ахалкалаки, вывоз части военной техники и передачу Грузии объектов Группы российских войск в Закавказье.

Абсурдом называются в заявлении департамента утверждения Р.Адамия о том, что Россия, мол, поддерживает террористов на Кавказе. Указывая, что Россия с террористами ведет беспощадную борьбу, департамент подчеркивает, что "именно поэтому у российской стороны сохраняются серьезные вопросы к Тбилиси в отношении потворства террористам, окопавшимся в Панкиском ущелье и в ряде других регионов Грузии".

Департамент делает вывод о том, что под прикрытием всякого рода небылиц, распространяемых, в том числе и с трибуны ООН, в Грузии в очередной раз раздувается антироссийская кампания. Она имеет своей целью очернить роль миротворческой деятельности России по урегулированию конфликтов, и, тем самым, открыть дорогу для силового решения этих проблем. Это опасный, чреватый тяжелыми последствиями для самой Грузии путь, предупреждает департамент МИД РФ.

Напомним, накануне МИД РФ дал резкую оценку недавнему постановлению парламента Грузии о ситуации в зонах грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. По мнению МИД, помимо явно предвзятых и необъективных оценок положения дел в Абхазии и Южной Осетии, данный документ содержит грубые выпады в адрес России.

В частности, в постановлении утверждается, что конфликты до сих пор не урегулированы из-за позиции Москвы, которая даже намеревается аннексировать часть Грузии. Главной мишенью избраны миротворческие силы, расположенные, в соответствии с действующими международными соглашениями, в зонах указанных конфликтов.

МИД РФ с возмущением отметил, что грузинскими парламентариями выбран язык ультиматумов: обозначены сроки, после которых правительству Грузии поручено принять недружественные меры в отношении российских миротворцев.

Российская сторона заявила,что рассматривает принятое постановление как провокационный шаг, направленный на нагнетание напряженности, слом имеющихся переговорных форматов, ликвидацию договорно-правовой базы мирного урегулирования конфликтов на территории Грузии. Обвиняя Россию в неурегулированности проблемы территориальной целостности Грузии, парламент этой страны явно пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую, замечает российское министерство.