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Военная операция на Украине ,  
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Около каких сел Курской области пытались прорваться ВСУ. Карта

Минобороны: ВСУ попытались прорваться через границу у трех сел Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные отразили три попытки украинских военных прорваться через границу. ВСУ пытались перейти границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое в Курской области, сообщило Минобороны.

ВСУ совершили три попытки прорваться через границу в Курской области
Политика
Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

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Теги
Курская область Минобороны Россия ВСУ Украина Военная операция на Украине
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