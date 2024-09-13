Около каких сел Курской области пытались прорваться ВСУ. Карта
Российские военные отразили три попытки украинских военных прорваться через границу. ВСУ пытались перейти границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое в Курской области, сообщило Минобороны.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией
Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с Россией
Пьяные черви и голуби-наводчики: за что вручили Шнобелевскую премию
«Зенит» побил рекорд десятилетия по тратам на новичков
Politico узнала, почему Кулебу уволили с поста главы МИД Украины
Криштиану Роналду первым в истории набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях
Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов